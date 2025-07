O São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira, dia 9 de julho, na parte da manhã, no CT da Barra Funda. O Tricolor dá sequência ao cronograma de treinamentos visando o jogo contra o Flamengo. Cotia tem uma série de compromissos marcados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O elenco tricolor segue com o cronograma de treinamentos desta quarta-feira. O time se apresenta a partir das 10h (de Brasília).

Lucas Moura e Ferreirinha treinarão normalmente com o restante do elenco. A preocupação é quanto a Lucas Ferreira, ficou os dois últimos dias na fisioterapia, por conta de um quadro de dores no quadril.

Crias de Cotia

Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, o São Paulo enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (9), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), pela nona rodada da competição.

continua após a publicidade

Atualmente na 14ª posição da tabela, o Tricolor busca uma vitória fora de casa para se aproximar da zona de classificação para a fase eliminatória.

➡️Empresário de Alan Franco aparece no CT do São Paulo e agita definição sobre futuro

São Paulo Sub-17 joga nesta quarta-feira (Foto: Divulgação)

O Sub-20 também joga. O time Sub-20 do São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (9) para encarar o Palmeiras, às 21h, na Arena Barueri, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo SporTV.

continua após a publicidade

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda desta segunda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Na história

No dia 9 de julho de 1944, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo aplicou uma das maiores goleadas de sua história contra o Santos: 9 a 1. A partida foi disputada no Estádio do Pacaembu e marcou um dos placares mais expressivos do Tricolor diante do rival da Baixada.

Próximos jogos do São Paulo