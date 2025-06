Entenda a estratégia do São Paulo para a janela de transferências

O São Paulo está definindo suas prioridades para a próxima janela de transferências. Entre saídas e buscas por reforços, o Tricolor tem uma estratégia bem definida, pensando principalmente no caixa.

O São Paulo fechou a temporada 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Visando um cenário diferente e mais positivo neste ano, o Tricolor tem como foco pensar em bater algumas metas de vendas. O clube tem uma meta de R$ 155 milhões a ser alcançada, tendo batido 76% dela até o momento.

Quanto a contratações, o Tricolor tem em mente as posições e, mais uma vez, a condição financeira do time. Tudo será pensado de forma cautelosa.

Foco do São Paulo nas contratações

O São Paulo não fará uma janela de transferências agressiva em contratações. Pelo contrário, o time tem em mente que a situação financeira deve ser prezada e que só buscará novas contratações em caso de extrema necessidade.

A prioridade será no setor ofensivo, na busca de um centroavante, muito por conta da lesão sofrida por Calleri. Com a cirurgia no ligamento cruzado do joelho, o argentino deve voltar a jogar somento no ano que vem.

Entre as características, a ideia seria alguém livre no mercado - ou que chegue em um preço bem abaixo -, e com uma folha salarial que não seja tão alta. Um atacante que consiga atuar pelo lados e um meia também seriam cogitados pelo clube. Nesta linha, o São Paulo buscou informações sobre Carlos Vinícius. O Lance! apurou que o Tricolor demonstrou interesse no atleta, mas ainda não apresentou uma proposta.

Possíveis saídas do São Paulo

O time tem uma meta de R$ 155 milhões a ser alcançada pensando em vendas. Segundo informação confirmada pelo Lance!, o Tricolor entende que terá que se desfazer de alguns jogadores do elenco atual pensando em caixa.

Alguns jogadores são vistos como ativos que podem render aos cofres do time. O Lance! apurou recentemente que a venda de Matheus Alves é uma das que estão sendo consideradas uma possibilidade concreta para o futuro.

Igor Vinícius, que tem contrato até o final do mês, pode ser outro jogador a deixar o time também. O Tricolor não tem interesse em manter o lateral no elenco e nenhuma proposta de renovação foi discutida.

São Paulo deve ter saídas em breve (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/SPFC)

Situações indefinidas

O São Paulo tem algumas situações ainda indefinidas que devem ser resolvidas em breve. O São Paulo tem até o final de junho para decidir os futuros de Marcos Antonio, Ruan e Liziero. Todos eles tem contratos que terminam no final do mês, cada um com a sua peculiaridade.

O que se sabe: o Tricolor quer manter Ruan e Marcos Antonio, esbarrando na questão financeira. Liziero deve deixar o time, sem estar nos planos da comissão técnica.