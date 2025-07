Oscar se machuca e torcedores pedem pênalti em lance de São Paulo x Corinthians

São Paulo e Corinthians se enfrentam, neste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo entre as equipes foi marcado por uma leve polêmica de arbitragem. Torcedores do Tricolor reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima de Oscar.

O lance aconteceu aos 12 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o camisa 8 disputou uma bola aérea na área adversária com José Martínez, que não chegou a subir e tocou de forma acidental no adversário. O choque fez Oscar cair de mal jeito no chão.

Como resultado do contato, o meia deixou o gramado com forte dores nas costas minutos depois. Nas redes sociais, torcedores do São Paulo lamentaram a saída do jogador e reclamaram de um pênalti, não marcado, na jogada. Veja abaixo:

