São Paulo mostra caminho contra Corinthians que sofre para criar identidade

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, no MorumBis, e respirou no Campeonato Brasileiro. Luciano, duas vezes, marcou para o Tricolor na noite deste sábado (19). O Majestoso foi marcado pelo controle dos mandantes.

Enquanto Crespo dá sinais de melhora no São Paulo, com as entradas de Luciano e Welington, e um ataque mais eficiente, com quatro gols nos últimos dois jogos, o Corinthians de Dorival Júnior segue com dificuldades para encontrar uma identidade, mostrando fragilidades defensivas e incertezas no ataque, que teve Memphis no primeiro tempo e Gui Negão na etapa final.

Reencontro entre São Paulo e Dorival Júnior

O reencontro de Dorival Júnior com o torcedor do São Paulo foi marcado por reações distintas. Campeão da Copa de Brasil de 2023 com o clube, o treinador foi vaiado por parte da torcida assim que entrou em campo, mas a grande maioria dos presentes preferiu ignorar o ex-comandante.

O treinador deixou o clube em 2024, para assumir a Seleção Brasileira. Após deixar o comando da equipe nacional e março deste, Dorival Júnior foi posto por parte da torcida do São Paulo como um postulante a assumir o cargo de Zubeldía, mas o Corinthians acabou efetuando a sua contratação em abril, para o lugar de Ramón Díaz. O Tricolor mudou de treinador no último mês, quando recontratou Crespo.

Dorival Júnior foi vaiado por parte da torcida antes do Majestoso (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Intensidade de um lado, imprecisão do outro

O início do primeiro tempo foi marcado pela intensidade do São Paulo. O Tricolor apostavas nas jogadas pelos lados, e contou com Oscar para orquestrar o ímpeto inicial da equipe. Nos primeiros dez minutos, foram quatro finalizações dos mandantes. Para a infelicidade de Crespo, que tinha no meia uma arma para a criação, o jogador saiu lesionado aos 15 minutos, para a entrada de Alisson.

O Corinthians parecia perdido nos primeiros minutos, com muitos erros de passes. A jogada que ilustrou o nervosismo da equipe aconteceu perto da metade da primeira etapa, quando Matheus Bidu recuou uma bola despretensiosa, Hugo Souza, sozinho, não conseguiu dominar e por pouco não marcou contra. O São Paulo marcava na linha ofensiva e causava desconforto para o adversário.

Apagado assim como o time, Memphis era a solução do Corinthians para os raros momentos que ofereceu perigo na primeira etapa. O principal deles aconteceu quando recuou para armar e serviu Romero na área adversária, que finalizou para boa defesa de Rafael.

O símbolo da intensidade do São Paulo, não só no Majestoso, foi decisivo no final do primeiro tempo. A torcida ensaiava gritar seu nome, quando Luciano recebeu passe de André Silva e chutou no canto para abrir o placar.

O MorumBis cresceu e o São Paulo seguiu no ataque. No lance seguinte, Félix Torres errou, Wendell recuperou a bola, chutou cruzado e Luciano completou, livre na pequena área, para ampliar.

No segundo tempo, Dorival tirou Memphis, desfez Félix Torres na lateral e promoveu a entrada de Léo Mana e Gui Negão, dois garotos oriundos do Terrão. A tentativa até deu mais energia para o Corinthians, mas a equipe seguiu sem conseguir oferecer perigo.

No lado do Tricolor, a intensidade na marcação seguiu, provocando erros defensivos do Corinthians. Os últimos 45 minutos foram de controle, com a torcida cantando "olé" e o nome de Luciano, inúmeras vezes.

Luciano foi o herói do São Paulo com dois gols (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Situação na tabela

Com a vitória, o São Paulo chega a 16 pontos e pula para a 13ª colocação na tabela de classificação. O Corinthians segue com 19 pontos e estaciona na 10ª posição. Na próxima rodada, o Timão encara o Cruzeiro, na Neo Química Arena, enquanto o Tricolor viaja para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude.

O tabu continua para o Corinthians

O São Paulo manteve uma escrita contra o rival: são 15 anos sem perder para o Corinthians no MorumBis. Ao todo são 12 partidas, com sete vitórias do Tricolor e cinco empates, mostrando uma soberania em seu estádio.