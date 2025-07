Sem mudanças, Crespo escala o São Paulo para encarar o Corinthians

O São Paulo está pronto para enfrentar o Corinthians no Estádio do Morumbis, na noite deste sábado (19), logo mais, às 21h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem um peso muito importante. Sem vencer há cinco rodadas, o Tricolor está na 16ª posição com 13 pontos.

Hernán Crespo não terá Lucas Moura à disposição. O jogador ainda enfrenta dores no joelho e passou por uma intervenção na parte da tarde para tratar sua lesão, no hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pelo São Paulo no boletim médico divulgado. Além do camisa 7, Luiz Gustavo, Calleri e Ryan Francisco são os desfalques.

O São Paulo vai manter o time que encarou o RB Bragantino, mas fez uma alteração de última hora. Enzo sentiu uma indisposição a poucos minutos do clássico e foi cortado, Wendell assume a vaga.

Com André Silva se destacando, o jogador segue em seu posto. Luciano será a dupla mais uma vez. Na defesa, Crespo já demonstrou que prefere trabalhar com três zagueiros, portanto, não fez alterações.

Com isso, o time que vai a campo enfrentar o Corinthians tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Oscar e Wendell; Luciano e André Silva.

Será a primeira vez que o argentino comandará o time no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia.

O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Romero.