São Paulo tem atualização sobre Marcos Antonio

O São Paulo teve uma boa atualização sobre o quadro médico de Marcos Antonio. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, no dia 19 de maio, e nesta quinta-feira (5) foi ao gramado para uma corrida supervisionada pela fisioterapia.

Até então, o jogador estava trabalhando somente no Reffis Plus. Porém, ainda é dúvida para o jogo contra o Vasco. No dia 12 de junho, após a Data Fifa, o Tricolor tem um desafio importante diante ao time carioca pelo Campeonato Brasileiro.

Nos próximos dias, o Tricolor deve seguir avaliando a condição de Marcos Antonio pensando neste jogo. Entre os lesionados, é quem entra como mais provável de retornar durante este período de pausa.

O São Paulo está cada vez mais próximo de acertar a compra de Marcos Antonio. O volante tem contrato até julho de 2025 e conta com uma cláusula que torna a compra obrigatória em caso de uma meta de 50% dos jogos com 45 minutos batida. Quanto a valores, gira em torno dos R$ 25 milhões.

São Paulo quer manter Marcos Antonio no time (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Treino do São Paulo

Quanto ao restante do elenco do São Paulo, os preparadores físicos abriram o dia de trabalho comandando um circuito de exercícios de força, potência e velocidade.

Na sequência, o Tricolor passou por uma atividade de posse de bola seguida de jogos em espaço reduzido. O São Paulo volta a treinar na sexta-feira (6), na parte da manhã.

O Vasco disputa os playoffs da Sul-Americana antes do duelo com o Tricolor e figuram como concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Uma nova derrota pode aumentar a pressão sobre o São Paulo, que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento durante a paralisação, a depender dos demais resultados da rodada. Atualmente, o time comandado por Zubeldía está na 13ª colocação, com 12 pontos.