Quem vale mais? Veja comparação por posição entre São Paulo e Corinthians

O Majestoso deste sábado (19), entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, vai além da rivalidade histórica: os dois times titulares, somados, valem mais de €110 milhões, segundo dados do Transfermarkt. Mas, afinal, quem vale mais em cada posição?



O Lance! Biz separou os prováveis titulares de cada equipe e comparou o valor de mercado dos jogadores posição por posição. Confira o raio-x financeiro do clássico:

Posição São Paulo Valor (€) Corinthians Valor (€) Goleiro Rafael 500 mil Hugo Souza 10 mi ✅ Lateral-direito Cédric 1 mi Léo Mana 1 mi Zagueiro Ferraresi 3 mi ✅ André Ramalho 2 mi Zagueiro Arboleda 800 mil Cacá 3 mi ✅ Lateral-esquerdo Enzo Díaz 3 mi ✅ Matheus Bidu 2 mi Meia Alan Franco 4,5 mi ✅ Martínez 3 mi Meia Marco Antônio 5 mi ✅ Raniele 4 mi Meia Bobadilla 2,5 mi Breno Bidon 12 mi ✅ Meia Oscar 3,5 mi Garro 14 mi ✅ Atacante Luciano 2 mi ✅ Romero 1 mi Atacante André Silva 5 mi Memphis 10 mi ✅ TOTAL - 30,8 mi - 62 mi

💰 Quem vale mais?

Apesar de a comparação por posição terminar equilibrada (cinco a cinco), o valor de mercado do time titular do Corinthians está muito acima (€ 62 milhões contra € 30,8 milhões do São Paulo).

