São Paulo amplia marca contra o Corinthians no Brasileirão

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite deste sábado (19), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Luciano marcou os dois gols e ajudou o Tricolor a manter um tabu de 12 anos sem perder um Majestoso atuando em casa pela competição nacional.

A última vez que o clube alvinegro venceu o Tricolor no Morumbis pelo Brasileirão foi em 2010, quando triunfou por 2 a 0, com gols de Elias e Dentinho. Desde então foram 12 partidas, com sete vitórias e cinco empates.

Contando outros torneios, a última vez que o Corinthians superou o São Paulo no MorumBis foi em 2023, por 2 a 1, no Campeonato Paulista. O duelo, que sempre foi equilibrado, ficou ainda mais complicado para o Timão após 2016, com a lei de torcidas únicas em clássicos no estado.

Partidas entre São Paulo e Corinthians no Brasileirão desde 2010

2011 – São Paulo 0x0 Corinthians

– São Paulo 0x0 Corinthians 2013 – São Paulo 0x0 Corinthians

– São Paulo 0x0 Corinthians 2015 – São Paulo 1x1 Corinthians

– São Paulo 1x1 Corinthians 2016 – São Paulo 4x0 Corinthians

– São Paulo 4x0 Corinthians 2017 – São Paulo 1x1 Corinthians

– São Paulo 1x1 Corinthians 2018 – São Paulo 3x1 Corinthians

– São Paulo 3x1 Corinthians 2019 - São Paulo 1 x 0 Corinthians

- São Paulo 1 x 0 Corinthians 2020 - São Paulo 2 x 1 Corinthians

- São Paulo 2 x 1 Corinthians 2021 – São Paulo 1x0 Corinthians

– São Paulo 1x0 Corinthians 2022 – São Paulo 1x1 Corinthians

– São Paulo 1x1 Corinthians 2023 – São Paulo 2x1 Corinthians

– São Paulo 2x1 Corinthians 2025 - São Paulo 2x0 Corinthians

Luciano comemora gol do São Paulo diante do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Olho na tabela

Com o resultado, o São Paulo chega aos 16 pontos e sobe para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, ganhando fôlego na briga para se afastar da parte de baixo da tabela. Já o Corinthians permanece com 19 pontos e segue na 10ª posição, ainda tentando se firmar entre os dez primeiros colocados.

Na próxima rodada, o Timão volta a jogar na Neo Química Arena, onde enfrenta o Cruzeiro. O Tricolor, por sua vez, viaja até Caxias do Sul para encarar o Juventude, no Alfredo Jaconi.