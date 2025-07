O São Paulo estreia na The Women's Cup diante do Racing Louisville, dos Estados Unidos, neste sábado (19), às 17h, na Arena Barueri. O jogo marca o retorno do Tricolor às competições e dá início à preparação para reta final do Brasileirão Feminino.

Realizada pela primeira vez no Brasil, a The Women's Cup reúne, além de São Paulo e Racing, Pachuca e Palmeiras. A final será realizada na quinta-feira (24).

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), no Morumbis, o técnico Thiago Viana, do São Paulo, analisou a importância do confronto com equipes estrangeiras, mesmo se tratando de um torneio amistoso.

— É um privilégio estar participando desse campeonato, uma oportunidade grande de enfrentar uma equipe muito forte mundialmente. A gente entende que é um adversário com grande capacidade física e técnica, então é uma oportunidade de colocar nosso trabalho à prova — disse o comandante.

Taça do torneio The Women's Cup, realizado na Arena Barueri, em São Paulo. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

São Paulo não terá Dudinha e Kaká

Thiago Viana não contará com a atacante Dudinha e a zagueira Kaká, que estão com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América Feminina, no Equador. O treinador comentou as ausências.

— A gente sabe da qualidade dessas duas atletas, mas ficamos felizes delas estarem na Copa América representando o Brasil. É um momento muito interessante nesse retorno, por mais que seja um torneio amistoso, nós encaramos como jogo oficial — defendeu.

De olho na Libertadores Feminina

Com passagens pelo futebol norte-americano, a atacante Aline Milene valorizou a participação na competição e falou sobre o desejo do São Paulo de ser referência em futebol feminino.

— É também a busca dessa melhoria contínua, a cada ano que o São Paulo vem atingindo as finais, os objetivos, e a busca incessante para sermos uma potência do futebol feminino brasileiro e cada vez mais podermos enfrentar grandes equipes de fora — disse ela.

Neste segundo semestre, as Soberanas terão duelo contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino e contra o Vasco pela Copa do Brasil Feminina, além da disputa do Paulistão.

São Paulo x Racing Louisville