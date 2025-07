Web vai à loucura com gols de Luciano em São Paulo x Corinthians: ‘Ele decide’

O São Paulo abriu 2 a 0 contra o Corinthians no primeiro tempo da partida deste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O atacante Luciano foi o responsável pelos dois gols do Tricolor. Após o feito, torcedores do clube enlouqueceram com o poder de decisão do atacante nas redes sociais.

continua após a publicidade

A euforia começou aos 31 minutos, quando o camisa 10 abriu o placar. Na ocasião, André Silva acionou Luciano em progressão para invadir a área e chutar cruzado para o fundo das redes. A finalização foi indefensável para o goleiro Hugo Souza.

O segundo gol aconteceu minutos depois. o cronômetro marcava 34', quando Arboleda lançou Wendell pela ponta esquerda, que avançou e bateu cruzado para o meio da área. Lá estava Luciano, que de carrinho antecipou a trajetória da bola para marcar. Veja a repercussão abaixo: