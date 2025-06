São Paulo encaminha acerto com Sassuolo e pensa em futuro de Ruan

O São Paulo encaminhou um acordo com o Sassuolo visando o pagamento de uma dívida envolvendo o empréstimo do zagueiro Ruan.

Em informação adianta pelo "ge" e confirmada pelo Lance!, tanto o clube quanto o atleta querem seguir juntos, mas a conversa pelo acerto estava esbarrando em uma dívida. Ao que tudo indica, o Tricolor acertou esta questão dos valores.

Ruan ganhou a confiança da comissão técnica de Zubeldía (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo quer tentar ampliar o empréstimo de Ruan

No contrato de Ruan, existe uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso uma meta fosse batida. Recentemente, o zagueiro conquistou espaço e a confiança no elenco do São Paulo.

Agora, a situação é quanto ao futuro de Ruan. O staff do jogador, inclusive, vinha negociando com o Sassuolo a ampliação do empréstimo, o que daria fôlego ao fluxo de caixa do clube. Isso dependia da resolução da dívida para caminhar.

Com contrato até o dia 30 de junho, o São Paulo deve correr contra o tempo para chegar em um acordo que seja viável para os dois lados. O Tricolor não tem condições de comprar o jogador no momento, e por isso, um caminho sugerido é esta ampliação do empréstimo. O L! apurou que, quanto a isso, ainda nada foi resolvido.

O São Paulo enfrenta uma situação financeira complicada. O São Paulo fechou a temporada 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit.