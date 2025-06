Quem é Carlos Vinícius, ex-Tottenham que está na mira do São Paulo?

De olho em um reforço para o ataque, o jogador Carlos Vinícius, que deixou o Fulham recentemente e passou por times como Tottenham, entrou na mira do São Paulo.

Aos 30 anos, Carlos Vinícius teve passagens na base do Santos e do Palmeiras. No clube alviverde, chegou como zagueiro, mas era a sexta opção do elenco. Em 2015, graças ao treinador Marcos Valadares, mudou totalmente de posição e começou a treinar como atacante.

No Brasil, defendeu equipes no profissional como Caldense e Grêmio Esportivo Anápolis. Em 2017, começou sua trajetória na Europa, e desde então, não retornou mais para o Brasil.

Na Europa, vestiu as camisas do Napoli, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV e Fulham. Mas só atraiu a atenção destes times depois da sua passagem pelo Real Sport Clube. Em 35 jogos, marcou 20 gols. O time disputava a segunda divisão do Campeonato Português. No ano seguinte, foi negociado ao Napoli por R$ 17 milhões.

Durante a temporada 2020/2021, Carlos Vinícius viveu um de seus melhores momentos ao ser emprestado pelo Benfica ao Tottenham. Além de marcar 10 gols e dar três assistências em 22 jogos, o atacante desenvolveu uma forte amizade com Lucas Moura, hoje do São Paulo e companheiro de clube na época. Inclusive, Lucas Moura chegou a comemorar conquistas de Carlos Vinícius nas redes sociais em algumas ocasiões.

Carlos Vinícius deixou o Fulham nesta temporada, após quatro jogos disputados, e segue sem time, o que foi um dos pontos que despertou a atenção do Tricolor Paulista.

O gol mais recente de Carlos Vinícius foi marcado em 17 de março de 2024, na vitória do Galatasaray por 4 a 3 sobre o Kasımpaşa. O atacante balançou as redes aos 90 minutos, garantindo o triunfo da equipe, e tendo entrado em campo pouquíssimo tempo antes. O jogador está sem atuar desde o dia 26 de abril deste ano.

Carlos Vinícius viveu um dos seus melhores momentos no Tottenham (Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP)

Interesse do São Paulo em Carlos Vinícius

O São Paulo buscou informações sobre Carlos Vinícius. O Lance! apurou que o Tricolor demonstrou interesse no atleta, mas ainda não apresentou uma proposta. A diretoria tem em mente que só irá ao mercado em caso de necessidade — e a busca por um centroavante é vista como uma delas.

A justificativa está relacionada à lesão de Calleri. O atacante passou por cirurgia no ligamento cruzado do joelho e deve perder o restante da temporada. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o clube vê com bons olhos as qualidades do ex-Fulham.

No aspecto financeiro, o São Paulo avalia algumas questões. Carlos Vinícius deixou recentemente o Fulham e está livre no mercado, o que pode facilitar uma eventual negociação. Por outro lado, o clube entende que só contratará jogadores que tenham uma folha salarial viável, devido à atual condição financeira da equipe.