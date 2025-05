São Paulo vê Matheus Alves como potencial venda após interesse de clubes europeus

Matheus Alves tem sido uma das boas surpresas de Luis Zubeldía nesta temporada. Ganhando espaço no time profissional do São Paulo, o jovem entrou no radar de clubes europeus.

O Lance! apurou que sua venda é considerada uma possibilidade concreta para o futuro. Representantes do atleta e membros da diretoria do São Paulo se reuniram recentemente para discutir o assunto.

Entre os interessados, estão clubes como CSKA, da Rússia, além de equipes da Alemanha, Espanha, Inglaterra e também da Arábia Saudita. Embora ainda não exista uma proposta formal, a expectativa é de que o São Paulo aproveite o potencial financeiro de Matheus em uma futura negociação.

Não há valores definidos até o momento. Com as ausências de Oscar e Lucas Moura, Matheus Alves assumiu a titularidade e aproveitou as oportunidades. A concorrência tende a aumentar com o retorno dos dois veteranos.

São Paulo tem meta de vendas para a temporada 2025

Uma negociação envolvendo o nome de Matheus Alves pode entrar na meta orçamentária do São Paulo no que diz respeito a vendas e negociações de jogadores.

O clube encerrou a temporada de 2025 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.

No total, o Tricolor recebeu R$ 93,3 milhões com a venda de jogadores. Entre as negociações, a que mais rendeu aos cofres foi a de William Gomes ao Porto - com R$ 61,4 milhões.

Mesmo que o valor seja importante aos cofres do São Paulo, ficou um pouco abaixo do que foi visto na temporada 2023. No último ano, o clube arrecadou em vendas cerca de R$ 120,7 milhões. Ou seja, cerca de R$ 27,4 milhões a menos.

Ou seja, o entendimento da cúpula tricolor é que a venda de jogadores é algo que terá que acontecer pensando no caixa.