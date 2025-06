São Paulo tem mês decisivo para decidir futuro de trio

O São Paulo tem até o final de junho para decidir os futuros de Marcos Antonio, Ruan e Liziero. Todos eles tem contratos que terminam no final do mês, cada um com a sua peculiaridade.

Da lista, a saída de Liziero é vista como certa há meses. Desde o começo do ano, o jogador não está nos planos da comissão técnica e não voltou a ser reintegrado, como aconteceu com Luan. Logo quando o mês virar, poderá buscar outro clube para atuar. O Tricolor não demonstrou interesse em renovar seu vínculo.

Quanto Ruan e Marcos Antonio, a situação dos jogadores é diferente. No caso da dupla, se trata de um contrato de empréstimo. O São Paulo tem interesse em mantê-los no elenco, mas a questão está esbarrando no financeiro.

Liziero não estava nos planos desde o começo do ano (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Entenda o caso de Ruan no São Paulo

O São Paulo trabalha para resolver o futuro com Ruan, zagueiro da equipe. O defensor tem contrato até dia 30 de junho, mas o Lance! apurou que tanto o clube quanto o atleta queriam seguir juntos. No momento, está emprestado pelo Sassuolo, da Itália.

Entretanto, surgiu um entrave na negociação. O staff do jogador, inclusive, vinha negociando com o Sassuolo a ampliação do empréstimo, o que daria fôlego ao fluxo de caixa do clube, mas o time paulista precisaria estar com as pendências - no que diz respeito ao zagueiro -, em dia.

continua após a publicidade

No contrato de Ruan, existe uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso uma meta fosse batida. Recentemente, o zagueiro conquistou espaço e a confiança no elenco do São Paulo.

Ruan tem bons números no ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

E o caso de Marcos Antonio?

Assim como Ruan, o contrato de Marcos Antonio também conta com uma cláusula que torna a compra obrigatória em caso de uma meta de 50% dos jogos com 45 minutos batida. Quanto a valores, gira em torno dos R$ 25 milhões.

Lesionado, é visto como um dos potenciais retornos para esta Data Fifa. O acordo com a Lazio prevê um parcelamento em até três vezes anuais, sendo a primeira no ato da compra. O que pode acontecer é o Tricolor tentar uma negociação quanto ao início do pagamento destes valores. Com Pablo Maia ainda recuperando ritmo e Luiz Gustavo sem prazo de retorno, Marcos Antonio pintou como uma das principais opções de Zubeldía no meio-campo.