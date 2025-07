Pressionado por uma vitória após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo fez o dever de casa ao vencer o Corinthians por 2 a 0, na noite deste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada. O atacante Luciano foi o destaque do Tricolor ao marcar duas vezes em três minutos e garantir um respiro do time na tabela de classificação. O Timão, apático, pouco fez no clássico paulista.

Com a vitória em casa, o time de Hernán Crespo foi a 16 pontos e ocupa, agora, a 16ª posição, enquanto o Corinthians, com 19, fica em 10ª lugar.

Como foi o jogo entre São Paulo e Corinthians?

Empurrado por sua torcida em uma noite fria na capital paulista, o São Paulo começou o clássico com mais posse de bola e iniciativa nas jogadas. Apesar de ter trocado passes no ataque em alguns momentos, no entanto, não conseguia finalizar com efetividade. Aos 15 minutos veio a primeira preocupação: Oscar precisou ser substituído com dores nas costas após queda em disputa de bola.

Aos 20, um susto. Matheus Bidu recuou a bola para Hugo Souza que se complicou, quase aceitou a bola entrar, mas deu sorte e acabou apenas em escanteio para o time da casa. O Tricolor seguia pressionando e quase abriu o marcador com Arboleda e Luciano. O atacante teve chance após cruzamento da direira que Hugo Souza cortou parcialmente, mas o camisa 10 tocou na bola e ela saiu pela linha de fundo.

O Corinthians, que até então apenas assistia o São Paulo jogar, viu o rival balançar as redes duas vezes em três minutos, em ambas, com Luciano. Aos 31, o camisa 10 recebeu passe de André Silva, invadiu a área e finalizou cruzado para o fundo do gol. Aos 34, Arboleda lançou Wendell pela esquerda, que chutou cruzado para o meio da área e Luciano, de carrinho, mandou para dentro da meta corintiana.

Apático, o Corinthians só foi levar perigo ao gol de Rafael aos 41. Memphis e Garro tabelaram, o argentino passou para Matheus Bidu, que avançou até a área para bater cruzado, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Dorival Jr. fez três alterações na volta do intervalo, mas o Corinthians continuava sem criatividade e dando espaços para o Tricolor, principalmente pelos lados do campo. Aos 11, Romero tentou uma jogada no ataque, mas quando cruzou para a marca do pênalti, viu Ferraresi afastar. No minuto seguinte, Luciano recebeu bom passe na entrada da área e finalizou, mas foi interceptado pela defesa do Timão.

A verdade é que o Tricolor estava mais perto do terceiro gol que o Corinthians do primeiro. O time da casa tentou mais um, agora com Cédric, que obrigou Hugo Souza a defender. Na sequência, foi a vez de Alisson também parar no goleiro rival.

A partir dos 20 minutos, o Corinthians tentou levar um pouco de perigo ao gol de Rafael, que defendeu cobrança de falta de Garro, enquanto Angileri arriscou para fora, em seguida. Praticamente todas as chegadas ofensivas do Alvinegro eram interceptadas pela defesa tricolor.

Nos minutos finais, Crespo promoveu a estreia de Tapia na vaga de Luciano, que deixou o gramado aplaudido. O novato pouco teve tempo de mostrar serviço, mas finalizou duas vezes, sem perigo, recebeu cartão amarelo. Raniele ainda viu Rafael fazer ótima defesa no fim e a partida terminou assim.

Tabu mantido!

O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão desde 2010. Naquele ano, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Elias e Dentinho. Desde então são, agora, 12 jogos, com sete vitórias para o Tricolor e cinco empates.

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo viaja para enfrentar o Juventude, na quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, às 19h. Já o Corinthians recebe o Cruzeiro um dia antes, na Neo Química Arena, às 19h30.

