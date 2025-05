São Paulo atualiza situação de Wendell após lesão no rosto contra o Palmeiras

O São Paulo atualizou a situação de Wendell. O jogador sofreu um trauma no rosto durante o clássico contra o Palmeiras, no domingo, 11 de maio, na Arena Barueri.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira (12), na parte da manhã no CT da Barra Funda. O São Paulo informou que Wendell está em observação e permaneceu no REFFIS Plus para atividades mais leves. O jogador segue com dores no local.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Wendell se chocou com Rafael e caiu no chão. No momento, começou a chorar de dor e precisou ser substituído, dando espaço para Enzo Díaz. Existiu até mesmo um pedido para que o choque fosse analisado conforme o protocolo de concussão, o que foi descartado após exames.

O São Paulo deve atualizar a situação do jogador no próximo treino, que acontece na terça-feira (13). A partir daí, será possível saber se será relacionado para o jogo contra o Libertad ou não. A partida pode classificar o time para a próxima fase da Copa Libertadores.

São Paulo se reapresenta após derrota no clássico

O São Paulo virou a chave e voltou a olhar para a Libertadores. Na parte da manhã desta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo no duelo com o Palmeiras fizeram um circuito de recuperação, com atividades internas no Reffis e atividade leve no campo.

Os demais jogadores iniciaram o dia com aquecimento orientado pela preparação física, incluindo exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos.

Em seguida, sob comando de Luís Zubeldía, o grupo realizou atividades de posse de bola, enfrentamentos em campo reduzido e finalizações ao gol como complemento.