Um sócios torcedores do São Paulo realizou um protesto contra o presidente Julio Casares na manhã deste sábado (10), tanto no clube social quanto na arquibancada do Morumbis. A manifestação contou com faixas e cânticos de cobrança, direcionados também a outros nomes ligados à gestão do clube.

Além de Casares, outros alvos dos torcedores foram Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente. Ambos são citados em um suposto esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbi, que teria motivado parte da revolta da torcida.

Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, também foi alvo de manifestações.

"Você ganhou, eu ganhei, todos ganharam"

"Fora Casares"

"Fora Mara e Douglas"

Outro nome cobrado pela torcida foi Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo. Os torcedores afirmaram que o mandatário está "contra o São Paulo" e pediram a realização de eleições virtuais no clube.

"Fora Olten Ayres"



"Impeachment já"

"Olten, votação virtual já"

Crise no São Paulo

Olten Ayres concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (9) para esclarecer questões referentes aos recentes escândalos do clube, à votação do impeachment de Julio Casares e ao suposto envolvimento de Douglas Schwartzmann e Mara Casares.

A votação está marcada para o dia 16 de janeiro, no Morumbis. Douglas e Mara ainda fazem parte do Conselho Deliberativo e também poderão participar do processo. Apesar de haver uma sindicância aberta, os envolvidos seguem no conselho até o momento.

— É um ponto que eu julgo como um ponto gatilho, a partir do caso dos camarotes é que acabou tudo isso que a gente tá conversando sendo revelada. Embora a questão que o Pedro nos trouxe seja até anterior, mas a questão dos camarotes foi o gatilho. Sem sombra de dúvidas, tão logo tomamos conhecimento da questão dos camarotes eu mesmo apresentei uma representação ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética agiu com bastante brevidade, determinou um de seus membros como relator — explicou.

— A sindicância já está pronta. Foi juntada ao caso do Conselho de Ética, só não pode ser revelada porque ainda corre em segredo. É uma sindicância bastante densa. E espero que em breve tenhamos o resultado dessa sindicância. Obviamente as oportunidades de defesa estão sendo dadas aos acusados. E tão logo isso aconteça vocês saberão, porque uma vez apontado pelo Conselho de Ética qual seria, se haveria e havendo qual seria a punição a ser aplicada, essa punição será levada ao plenário do Conselho Deliberativo — completou.

O dirigente afirmou que, em meio a todo o processo, "não estaria pensando em lado pessoal, e sim focado no clube".

— Estou servindo aos interesses do São Paulo. Nenhuma das decisões tomadas fere o Estatuto do clube. A data da votação foi alterada porque mudou o embasamento da própria votação. Pelo Estatuto, os editais precisam ser publicados com oito dias de antecedência e, ao se alterar o regulamento, torna-se obrigatória a definição de uma nova data — disse.

Veja abaixo imagens do protesto da torcida

Protesto da torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Reprodução)

