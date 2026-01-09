Caso camarote: Olten Ayres aborda participação de citados no Conselho do São Paulo

Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (9) para esclarecer questões referentes aos escândalos recentes do clube, votação do impeachment de Julio Casares e sobre o envolvimento de Douglas Schwartzmann e Mara Casares, apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis, no Conselho.

continua após a publicidade

A votação acontecerá no dia 16 de janeiro, no Morumbis. Douglas e Mara ainda fazem parte do Conselho e também podem participar. Existe um processo de sindicância aberto, mas os envolvidos seguem no CD até então.

- É um ponto que eu julgo como um ponto gatilho, a partir do caso dos camarotes é que acabou tudo isso que a gente tá conversando sendo revelada. Embora a questão que o Pedro nos trouxe seja até anterior, mas a questão dos camarotes foi o gatilho. Sem sombra de dúvidas, tão logo tomamos conhecimento da questão dos camarotes eu mesmo apresentei uma representação ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética agiu com bastante brevidade, determinou um de seus membros como relator - explicou.

continua após a publicidade

- A sindicância já está pronta. Foi juntada ao caso do Conselho de Ética, só não pode ser revelada porque ainda corre em segredo. É uma sindicância bastante densa. E espero que em breve tenhamos o resultado dessa sindicância. Obviamente as oportunidades de defesa estão sendo dadas aos acusados. E tão logo isso aconteça vocês saberão, porque uma vez apontado pelo Conselho de Ética qual seria, se haveria e havendo qual seria a punição a ser aplicada, essa punição será levada ao plenário do Conselho Deliberativo - completou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Presidente do Deliberativo do São Paulo diz agir sem lado político

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro, para esclarecer questões sobre a votação do impeachment de Julio Casares e as investigações policiais que estão rondando a política do Tricolor nas últimas semanas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Olten alegou que em meio a todo este processo, "não estaria pensando em lado pessoal e sim focado no clube". O dirigente foi questionado sobre mudanças na votação. Nesta quinta-feira, divulgou um parecer alterando a data para sexta-feira que vem, dia 16 de janeiro, além de ter mantido as votações presenciais e aceitado a alteração que pede 75% do quórum para que Casares seja destítuido.

- Estou servindo aos interesses do São Paulo. Nenhuma das decisões tomadas fere o Estatuto do clube. A data da votação foi alterada porque mudou o embasamento da própria votação. Pelo Estatuto, os editais precisam ser publicados com oito dias de antecedência e, ao se alterar o regulamento, torna-se obrigatória a definição de uma nova data - disse.