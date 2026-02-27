Marcos Antonio é monitorado por membro da equipe de Ancelotti em vitória do São Paulo

Marcos Antonio foi monitorado por Juan, coordenador-técnico da Seleção Brasileira, no último jogo do São Paulo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Lance! apurou que o meia está no radar da comissão de Carlo Ancelotti desde o ano passado.

A Seleção Brasileira fará dois amistosos nos dias 26 e 31 de março, próxima Data Fifa, em jogos que acontecerão contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos. Marcos Antonio vive uma expectativa de ser convocado desde o ano passado.

Em 2025, chegou a pintar em pré-listas da Seleção Brasileira. Inclusive, no ano passado, membros da comissão marcaram presença no estádio do Morumbis para assistir ao jogador em algumas oportunidades. No mais, ainda não foi convocado oficialmente.

Falando em convocação, Ancelotti estaria fazendo os últimos testes antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, que acontece em maio. Ao falar de Marcos Antonio, neste contexto, a concorrência é pela vaga de substituto direto de Bruno Guimarães. O jogador Newcastle teve uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora dos amistosos.

Marcos Antonio, do São Paulo, já pintou em pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)

São Paulo vai renovar contrato de Marcos Antonio

O São Paulo está próximo da renovação de contrato com Marcos Antonio. O meia terá um reajuste salarial, a diretoria pretende elevar a multa rescisória do jogador. A tendência é que o valor para clubes do exterior fique em torno de 100 milhões de euros, cerca de R$ 613 milhões, enquanto, para o mercado nacional, a cláusula deve se aproximar de R$ 900 milhões.

O processo é conduzido pelo executivo de futebol Rui Costa, que tem liderado as tratativas para ampliar vínculos de atletas considerados protagonistas no elenco. A expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias. O São Paulo também trabalha para renovar com nomes como Luciano, Jonathan Calleri e Lucas Moura.