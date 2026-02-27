Arbitragem de Palmeiras x São Paulo chama atenção: 'Agora sim'

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar, na noite do próximo domingo (1), em jogo decisivo da semifinal no Campeonato Paulista. A arbitragem para o grande clássico na Arena Barueri foi definida pela Federação Paulista, e o assunto repercutiu nas redes sociais.

Daiane Muniz será a escolhida para o apito de Palmeiras x São Paulo. O jogo acontecerá às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, e promete muitas emoções. Aos 37 anos, faz parte do quadro de arbitragem da FPF, da CBF e da FIFA.

Nas redes sociais, o assunto rapidamente viralizou, e boa parte dos torcedores gostaram da decisão. Veja os comentários abaixo:

Daiane Muniz vai apitar Palmeiras x São Paulo (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Daiane Muniz

Árbitra de Palmeiras x São Paulo sofreu com machismo no Paulistão

Daiane apitou a decisão das quartas de final do São Paulo, na vitória contra o Bragantino, no último final de semana.

Inclusive, foi vítima de uma fala machista que partiu do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino. Após a partida, o zagueiro Gustavo Marques concedeu entrevista ainda no gramado à TNT Sports, reclamou da arbitragem e criticou a decisão da Federação Paulista de Futebol de escalar uma mulher para comandar o confronto decisivo.

– Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era o sonho da gente chegar à semifinal ou até à final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres – disse Gustavo.

Diante da repercussão negativa, o jogador foi até a zona mista do estádio e se pronunciou novamente, desta vez para pedir desculpas.

