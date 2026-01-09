São Paulo amplia olhar para o mercado sul-americano no feminino; veja nomes já anunciados
Tricolor anunciou uma séries de contratações nesta semana
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo ampliou o olhar para o mercado sul-americano e já anunciou as contratações das argentinas Maricel Pereyra e Vanina, além das brasileiras Rafa Soares, Gadu, Anita, Tayla, Cris e Mylena Carioca, em um movimento que chegará a 12 novas jogadoras para o elenco feminino.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Elenco feminino do São Paulo se reapresenta enquanto clube prepara anúncios
Futebol Feminino05/01/2026
- Futebol Feminino
De virada, Corinthians elimina São Paulo e enfrenta o Palmeiras na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino04/12/2025
- Futebol Feminino
Fortaleza perde prazo e não disputará o Brasileirão Feminino em 2026
Futebol Feminino08/01/2026
O clube investiu em atletas estrangeiras, especialmente da Argentina, ao mesmo tempo em que apostou em jogadoras experientes do futebol brasileiro, retornos ao Morumbis e nomes mais jovens com contratos longos.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
As meio-campistas argentinas Maricel Pereyra, de 23 anos, e Vanina, de 29, simbolizam essa ampliação de fronteiras. Segundo apurou o Lance!, outro nome a ser oficializado é da zagueira Camila Barbosa.
O clube também terá chegadas de Rafa Soares, Gadu, Anita, Tayla, Cris e Mylena Carioca reforçam diferentes setores do campo, da defesa ao ataque.
Reforços anunciados pelo São Paulo (até o momento):
- Maricel Pereyra (meio-campista, ARG)
- Vanina (meio-campista, ARG)
- Rafa Soares (zagueira)
- Gadu (atacante)
- Anita (lateral-esquerda)
- Tayla (zagueira)
- Cris (meio-campista)
- Mylena Carioca (atacante)
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Quem renovou com o São Paulo
O São Paulo anunciou as renovações de: Carol Gil, com novo vínculo até dezembro de 2027; a lateral-direita Ravena, que renovou até o fim de 2026; as meio-campistas Vi Amaral, com contrato estendido até 2028, Karla Alves, até 2026, Camilinha, até 2026, e Aline, que segue no Tricolor até dezembro de 2027.
Também tiveram contratos ampliados a lateral-esquerda Bia Menezes, agora com vínculo até 2027, além das goleiras Anna Bia, que renovou até 2028, e Carlinha, garantida no elenco até o fim de 2026.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias