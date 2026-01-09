O São Paulo ampliou o olhar para o mercado sul-americano e já anunciou as contratações das argentinas Maricel Pereyra e Vanina, além das brasileiras Rafa Soares, Gadu, Anita, Tayla, Cris e Mylena Carioca, em um movimento que chegará a 12 novas jogadoras para o elenco feminino.

O clube investiu em atletas estrangeiras, especialmente da Argentina, ao mesmo tempo em que apostou em jogadoras experientes do futebol brasileiro, retornos ao Morumbis e nomes mais jovens com contratos longos.

As meio-campistas argentinas Maricel Pereyra, de 23 anos, e Vanina, de 29, simbolizam essa ampliação de fronteiras. Segundo apurou o Lance!, outro nome a ser oficializado é da zagueira Camila Barbosa.

O clube também terá chegadas de Rafa Soares, Gadu, Anita, Tayla, Cris e Mylena Carioca reforçam diferentes setores do campo, da defesa ao ataque.

Reforços anunciados pelo São Paulo (até o momento):

Maricel Pereyra (meio-campista, ARG)

Vanina (meio-campista, ARG)

Rafa Soares (zagueira)

Gadu (atacante)

Anita (lateral-esquerda)

Tayla (zagueira)

Cris (meio-campista)

Mylena Carioca (atacante)

Quem renovou com o São Paulo

O São Paulo anunciou as renovações de: Carol Gil, com novo vínculo até dezembro de 2027; a lateral-direita Ravena, que renovou até o fim de 2026; as meio-campistas Vi Amaral, com contrato estendido até 2028, Karla Alves, até 2026, Camilinha, até 2026, e Aline, que segue no Tricolor até dezembro de 2027.

Também tiveram contratos ampliados a lateral-esquerda Bia Menezes, agora com vínculo até 2027, além das goleiras Anna Bia, que renovou até 2028, e Carlinha, garantida no elenco até o fim de 2026.

