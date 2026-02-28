Pai? Contra o Palmeiras, Luciano é o maior artilheiro do atual elenco do São Paulo

Palmeiras e São Paulo definem seu futuro no Campeonato Paulista neste domingo, 1º. As equipes se enfrentam pela semifinal da competição na Arena Barueri. Em um clássico marcado por polêmicas e mata-matas históricos, um nome do elenco tricolor se destaca, Luciano.

continua após a publicidade

Ao todo, são seis gols do camisa 10 contra o rival. Em decisões, chamou atenção principalmente em 2021, quando marcou na final do Paulistão, justamente contra o Palmeiras, sob o comando de Hernán Crespo. O título encerrou o jejum do Tricolor, que durava nove anos.

O gol mais recente de Luciano contra o rival foi em outubro do ano passado, na derrota por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Atrás de Luciano aparecem Calleri e Luan como os jogadores do elenco com mais gols contra o Palmeiras. Cada um soma dois, de acordo com levantamento do Sofascore.

continua após a publicidade

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Luciano é um dos artilheiros contra o clássico (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press) <br>

Veja todos os gols de Luciano contra o Palmeiras

São Paulo 2-3 Palmeiras - Brasileirão (05/10/2025)

Palmeiras 2-1 São Paulo - Brasileirão (18/08/2024)

Palmeiras 2-1 São Paulo - Copa do Brasil (14/07/2022)

Palmeiras 0-2 São Paulo - Brasileirão (17/11/2021)

São Paulo 2-0 Palmeiras - Paulista (23/05/2021)

São Paulo 1-1 Palmeiras - Brasileirão (19/02/2021)

Retrospecto das equipes

São Paulo vence o Palmeiras:

Paulistas - 1992 e 2021

Supercopa - 2024

Semifinal do Paulista - 1997, 1979, 1987, 1998 e 2019

Semifinal do Supercampeonato Paulista - 2002

Semifinal Rio-São Paulo - 1998 e 2002

Quartas de final da Copa do Brasil - 2000 e 2023

Oitavas de final da Copa do Brasil - 2022

Oitavas de final Libertadores - 1994, 2005 e 2006

Palmeiras vence o São Paulo:

Torneio Laudo Natel - 1972

Oitavas do Campeonato Brasileiro - 2000

Semifinal do Paulista - 2008 e 2025

Quartas de final da Libertadores - 2021

Final do Paulista - 2022

Ainda que no retrospecto geral de mata-matas o Tricolor seja superior, os números recentes em encontro entre os dois times - válidos em qualquer fase e campeonato - têm um cenário diferente. A última vez que o São Paulo venceu o Palmeiras foi em julho de 2023, justamente na Copa do Brasil.

Desde então, os adversários se enfrentaram outras dez vezes, pelo Brasileirão, Paulista e Supercopa Rei, com seis vitórias do Palmeiras - sendo uma delas goleada por 5 a 0 - e quatro empates - um desses empates, 0 a 0 na Supercopa Rei, em 2024, o Tricolor levou a melhor nos pênaltos: 4 a 2.