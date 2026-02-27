menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Vice na Recopa aumenta pressão no Flamengo; Lance a Lance debate atuação, falhas individuais e impacto na temporada

Vice dentro do Maracanã reacende debate sobre desempenho, pressão e futuro do Flamengo em 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
14:10
Lance a Lance discutirá temporada do Flamengo e clássicos estaduais (Foto: Arte/Lance)
O Lanús conquistou o título da Recopa Sul-Americana, em pleno Maracanã, na noite desta quinta-feira. O vice-campeonato não só ampliou a pressão sobre o Flamengo, mas também gerou forte repercussão entre torcida e imprensa. A derrota rubro-negra será o principal tema do programa Lance a Lance desta sexta-feira, às 18h (de Brasília), que analisará em profundidade o desempenho da equipe e as consequências do resultado para o restante da temporada. Acompanhe AO VIVO diretamente da LanceTV!

Durante a atração, a equipe debate os fatores que levaram ao revés em casa, incluindo o gol marcado por Arrascaeta, mais uma atuação abaixo do esperado de Paquetá e a nova falha do goleiro Rossi, que provocou reação imediata dos torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais.

O programa também levanta questões centrais após o resultado: o Flamengo vive um momento de crise? O clima interno mudou? E quais impactos o vice da Recopa pode trazer para o planejamento esportivo ao longo do ano?

Filipe Luís após Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Além da análise coletiva, o programa fará uma avaliação detalhada do desempenho individual dos jogadores, das decisões táticas adotadas pela comissão técnica e do impacto emocional da derrota diante da própria torcida no Maracanã.

A edição desta sexta-feira ainda projeta as semifinais dos campeonatos estaduais, com análises dos clássicos Fluminense x Vasco e Palmeiras x São Paulo. O programa abordará estratégias, momento das equipes e possíveis cenários para confrontos considerados decisivos na temporada.

Apresentado por João Lidington, o Lance a Lance conta com comentários de JP Sombra e Fernanda Pizzotti, além das informações dos setoristas do Lance!, trazendo bastidores, análises e opinião especializada ao vivo, a partir das 18h.

Ficha técnica

  • Apresentador: João Lidington
  • Comentaristas: JP Sombra e Fernanda Pizzotti
  • Participação especial: setoristas do Lance!

