Desde 2024, o São Paulo mantém um contrato com a empresa Milclean, especializada em serviços de limpeza, no valor total de R$ 21,5 milhões. A reportagem do Lance! teve acesso à íntegra do acordo, que prevê a atuação de até 96 funcionários fixos, distribuídos em três turnos, para atender exclusivamente o clube social. No entanto, a apuração indica que menos da metade desse contingente atua de forma efetiva. Em alguns dias, por exemplo, apenas 39 funcionários registraram presença.

continua após a publicidade

Além disso, informações inicialmente publicadas pelo jornal Estadão e confirmadas pelo Lance! apontam que a Milclean já manteve relação com uma figura de destaque do futebol nacional: Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Reinaldo foi sócio da empresa até 2021, ao lado de Otávio Alves Corrêa Filho.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A Milclean tem sede em Taubaté, cidade natal de Reinaldo. Em contato telefônico com a FPF, o Lance! apurou que o dirigente teria vendido sua participação na empresa há cerca de cinco anos e que não teria conhecimento do contrato firmado com o São Paulo, assinado em 2024 e com vigência até 2027.

continua após a publicidade

Após sua saída formal do quadro societário, a Milclean passou ao controle de um ex-sócio histórico. Reinaldo Carneiro Bastos e o atual controlador da empresa, inclusive, já atuaram como sócios-administradores da Aerolimp, fornecedora de produtos de limpeza.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, deixou a sociedade da Milclean em 2021 (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

De acordo com os documentos acessados pela reportagem, o São Paulo desembolsa R$ 569.856,20 por mês à Milclean, o que representa um custo anual de aproximadamente R$ 6,8 milhões. O Lance! procurou o clube para esclarecimentos sobre os valores pagos e sobre a diferença entre o número de funcionários previsto em contrato e aqueles que, de fato, registram presença nos controles de ponto, aos quais a reportagem também teve acesso.

continua após a publicidade

Em nota, o São Paulo informou que o contrato passou por processo de licitação, como ocorre em contratações desse tipo, e que mantém controles internos, incluindo registros de ponto, para acompanhar a execução dos serviços. O Lance! teve acesso à nota na íntegra:

Confira a nota do São Paulo na íntegra

O contrato com a empresa Milclean foi celebrado após a realização de um processo de concorrência, com a participação de sete empresas do mercado, todas com boas referências. Foi escolhida a empresa de menor custo, e não há registro atual de qualquer vínculo com o presidente da FPF. O escopo do contrato contempla toda a área do clube social, sendo sua gestão de responsabilidade desta diretoria. Ao término do contrato, será realizado um novo processo de concorrência.

O controle interno da prestação dos serviços de limpeza é realizado por meio de procedimentos formais e sistemáticos, com o objetivo de assegurar a conformidade contratual e a rastreabilidade das informações.

O controle de presença dos colaboradores da empresa prestadora de serviços é efetuado diariamente no acesso ao portão. Todos os funcionários alocados no contrato realizam o registro de entrada por meio de assinatura em lista de controle interno do SPFC, garantindo a validação física da presença no local de trabalho.

As listas de controle assinadas são consolidadas e utilizadas para o acompanhamento diário da quantidade de prestadores efetivamente presentes, em comparação ao quantitativo previsto em contrato.