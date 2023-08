Passados pouco mais de quatro meses desde o retorno de Dorival Júnior ao São Paulo, os caminhos do Tricolor voltam a se cruzar com os do América-MG, adversário da partida deste domingo (27), às 16 horas (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Isso porque a estreia do treinador no comando da equipe foi justamente em uma partida diante do Coelho, em abril deste ano.