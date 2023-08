A suposta falta de criatividade do time chegou a ser tema de pergunta nas últimas coletivas pós-jogo do técnico Dorival Júnior. Após a derrota diante do San Lorenzo, na última quinta-feira, o técnico do Tricolor atribuiu à 'falta de infiltrações' no ataque a dificuldade em criar chances diante de um adversário tão fechado.