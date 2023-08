Com a derrota por 2 a 1 para o LDU, do Equador, nesta quinta-feira (24), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo somou mais um resultado negativo como visitante no comando do técnico Dorival Júnior. No Tricolor Paulista desde abril deste ano, o treinador tem um retrospecto ruim jogando longe do Morumbi, o que tem gerado bastante insatisfação por parte da torcida são-paulina.