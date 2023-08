O segundo clube de maior torcida é o Corinthians, com 15%. O time paulista leva a melhor sobre o Flamengo na Região Sudeste, com 20%, mas perde nas demais regiões do país. Os dois times cresceram dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior, de 2019, quando o Rubro-Negro teve um índice de 20%, e o TImão de 14%.