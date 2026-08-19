Dorival manda recado à torcida do São Paulo após classificação Dorival agradeceu o apoio da torcida no Morumbis

Dorival Júnior destacou a torcida e a melhora do São Paulo após a classificação na Copa Sul-Americana. A equipe eliminou o Bolívar, ao vencer por 3 a 1, depois de um empate no jogo de ida. Com mais de 46 mil torcedores no Morumbis, o técnico destacou a diferença que o apoio representa - tendo em vista o momento atual da equipe.

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- Eu estava estranhando esse momento que a equipe vem passando, não dando uma resposta e o nosso torcedor também um pouco afastado do grupo. Quando existe essa sintonia, essa aproximação, é aquilo que vimos em La Paz, o esforço que fizeram para estarem lá, não conseguiram voltar para o jogo contra o Coritiba. Nos dá o exemplo do que é o torcedor são-paulino, realidade do que sempre vi, que se esforça, busca, que cobra, mas que está abraçando a equipe novamente. 40 mil pessoas num momento assim que estamos passando não é fácil. Só tenho a agradecer o apoio e espero que possamos retribuir com coisas melhores pela frente - disse Dorival sobre a festa da torcida tricolor.

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A classificação encerrou um jejum incômodo. O São Paulo não vencia desde antes da pausa da Data Fifa. Tranquilo com a classificação, o técnico alegou viver uma situação incômoda no Campeonato Brasileiro ainda.

- Nós vínhamos buscando com muita intensidade, trabalho e determinação nunca faltou, o entendimento do que estávamos querendo. Foi um jogo importante, mas foi só uma partida. Nossa situação no Brasileiro ainda é problemática. Estamos conscientes que o resultado hoje foi importante. Contra o Coritiba, demos poucas oportunidades e saímos com aquele sentimento frustrante em razão do empate. O que quero é que a equipe continue se entregando como tem feito, entendendo o que está sendo pedido. Confio que estamos no caminho e buscando uma melhor condição num curto espaço - completou.

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➡️ São Paulo vence Bolívar e avança às quartas da Sul-Americana

Dorival exaltou apoio da torcida do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Como foi São Paulo x Bolívar?

Se Luciano roubou a cena antes do jogo, acompanhando de perto a chegada do ônibus, roubou as arquibancadas. O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo. Danielzinho fez a ultrapassagem e recebeu de Iago antes de cruzar para Luciano, que apareceu no centro da área e finalizou de primeira com o pé esquerdo. No Morumbis, o nome do camisa 10 tomou conta. Depois do gol, o Bolívar tentou responder e chegou a criar perigo com Patito Rodríguez, mas Domingos Duarte apareceu bem para cortar. O Tricolor recuperou a posse e voltou a controlar. Conseguindo segurar, foi para o intervalo com um gol de vantagem no placar.

Em um roteiro que vem se repetindo nos últimos jogos, o São Paulo novamente não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu o empate aos 15 minutos do segundo tempo. Patito Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Asprilla e avançou. Na sequência, o colombiano recebeu na entrada da área, teve espaço e soltou uma bomba no ângulo de Rafael para deixar tudo igual. O detalhe é que, no lance anterior, Luciano quase ampliou para o Tricolor ao acertar a trave, em uma oportunidade que poderia ter colocado o São Paulo novamente em vantagem.