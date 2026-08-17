Dorival deve mudar escalação do São Paulo para enfrentar o Bolívar; veja quem deve jogar
Tricolor está pronto para duelo decisivo pela Sul-Americana; veja quem deve entrar no time
O elenco do São Paulo finalizou na tarde desta segunda-feira (17), no SuperCT, a preparação para o jogo de volta contra o Bolívar (BOL), pelas oitavas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1 e, portanto, a disputa segue totalmente em aberto. Pensando na vitória, o técnico Dorival Jr. pode mexer no ataque.
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O atacante Artur pode retornar ao time titular após se recuperar de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele retornou na partida do final de semana, no empate contra o Coritiba, pelo Brasileirão, mas foi reserva. Antes deste duelo, havia sido desfalque em dois jogos.
No último treinamento, a comissão técnica abriu os trabalhos passando orientações por meio de um vídeo exibido aos atletas. Na sequência, já no gramado, houve o aquecimento com exercícios de fundamentos técnicos.
Dorival e sua comissão, então, propuseram um confronto de 11 contra 11 em espaço reduzido e na sequência realizaram um trabalho tático posicional, simulando diferentes situações de jogo. Para completar, houve repetições de diversas situações de bola parada.
Provável escalação do São Paulo:
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri.
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