Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dorival deve mudar escalação do São Paulo para enfrentar o Bolívar; veja quem deve jogar

Tricolor está pronto para duelo decisivo pela Sul-Americana; veja quem deve entrar no time

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/08/2026 21:09
Favorite o Lance! no Google
Dorival no comando do São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O elenco do São Paulo finalizou na tarde desta segunda-feira (17), no SuperCT, a preparação para o jogo de volta contra o Bolívar (BOL), pelas oitavas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1 e, portanto, a disputa segue totalmente em aberto. Pensando na vitória, o técnico Dorival Jr. pode mexer no ataque.

➡️ Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino

O atacante Artur pode retornar ao time titular após se recuperar de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele retornou na partida do final de semana, no empate contra o Coritiba, pelo Brasileirão, mas foi reserva. Antes deste duelo, havia sido desfalque em dois jogos.

continua após a publicidade

No último treinamento, a comissão técnica abriu os trabalhos passando orientações por meio de um vídeo exibido aos atletas. Na sequência, já no gramado, houve o aquecimento com exercícios de fundamentos técnicos.

Dorival e sua comissão, então, propuseram um confronto de 11 contra 11 em espaço reduzido e na sequência realizaram um trabalho tático posicional, simulando diferentes situações de jogo. Para completar, houve repetições de diversas situações de bola parada.

continua após a publicidade

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri.

Artur comemora gol pelo São Paulo
Artur comemora gol pelo São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo x Bolívar

Onde Assistir

São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 6 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Há 6 horas
Nova camisa do São Paulo

São Paulo

Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino

Há 7 horas
Jamie Vardy - Leicester

São Paulo

Jamie Vardy no São Paulo: você aprova a possível contratação? Vote!

Há 8 horas
Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo e Bolívar

São Paulo

São Paulo encara semana decisiva na temporada; veja programação

Há 14 horas
São Paulo x Coritiba

São Paulo

Ataque apático e vaias da torcida: novo tropeço do São Paulo acende alerta

Há 1 dia
Mais LANCE!
Dorival Jr., técnico do São Paulo

Dorival Jr. diz que está em débito com torcedores do São Paulo: 'Outra vez saímos frustrados'

Pablo Maia comemora gol marcado pelo São Paulo

Vídeo: Pablo Maia é questionado se teme rebaixamento do São Paulo: 'Difícil falar'

Calleri com a camisa do São Paulo com a mão levantada

Calleri reclama de pênalti não marcado em São Paulo x Coritiba: 'Claríssimo'

Charly Wendy

Quem é a árbitra de São Paulo x Coritiba? Jogo somou polêmicas

Dorival Júnior na beira do campo em São Paulo e Coritiba

Torcedores do São Paulo mandam recado a Dorival após empate

Calleri em ação durante São Paulo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

Ex-árbitro aponta erro grave em arbitragem de São Paulo x Coritiba

São Paulo x Coritiba

São Paulo sai na frente, mas cede empate ao Coritiba e amplia jejum no Brasileirão

Tiago Cóser marca o gol do empate em São Paulo e Coritiba

Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi'

Jogadores do São Paulo e Coritiba em ação no Campeonato Brasileiro

Veja gols em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar e Tiago empata

Rogério Caboclo sorrindo no Palácio do Planalto

Rogério Caboclo desiste de se candidatar à presidência do São Paulo

artur são paulo

São Paulo tem retorno de atacante e está escalado para enfrentar o Coritiba

Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo quer dar fim à pior sequência dos últimos 13 anos contra o Coritiba

Calleri com a camisa do São Paulo

São Paulo anuncia renovação de Calleri; veja detalhes