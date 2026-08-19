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Desgastes no CT influenciaram decisão do São Paulo de mandar jogadores para Cotia

SuperCT passou por reformas recentes

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
19/08/2026 15:49
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dorival jr
Dorival falou sobre o assunto na última coletiva (Foto: Divulgação)

Na última terça-feira, dia 18, Dorival Júnior falou sobre a escolha de mandar um grupo de jogadores, fora dos planos da comissão técnica, para treinar em Cotia, centro de treinamento da base tricolor.

Luan, Cédric, Maik e Belém, que estavam treinando em horários separados do restante do elenco - mas ainda no SuperCT, na Barra Funda -, estão cumprindo seus cronogramas no centro de treinamento da base tricolor. Ao ser questionado, Dorival falou sobre "problemas internos".

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Inicialmente, o grupo treinava na Barra Funda. A mudança para Cotia aconteceu diante da necessidade de preservar os gramados disponíveis no CT, que atravessam um período de obras e desgaste, e não somente por uma decisão da comissão técnica.

O campo principal da Barra Funda precisou passar por reparos após o retorno do elenco da intertemporada. Com isso, apenas os outros dois campos ficaram disponíveis para os trabalhos. Um deles entrou em reforma, durante maio e julho - também no período de pausa nas atividades durante a Copa do Mundo.

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Esta limitação levou os treinamentos para um terceiro espaço. Porém, este mais antigo e com um desgaste maior. Existia uma questão envolvendo a possibilidade disso prejudicar a parte física dos jogadores, seja com lesões ou com desgastes. Com essa "falta de espaço", a escolha ficou por levar este grupo secundário para outro espaço.

No mais, o São Paulo planeja iniciar uma nova reforma, desta vez justamente no gramado mais antigo. A intenção da diretoria é deixar os três campos renovados ainda neste ano.

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Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival Júnior falou sobre situação de jogadores afastados (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Entenda melhor a situação

Desde a intertemporada e o retorno do São Paulo aos gramados, os jogadores já estavam fora dos planos da comissão técnica. Internamente, o desejo era de negociá-los. Porém, nenhum atleta recebeu propostas consideradas interessantes para as partes. Luan, com contrato até o final do ano, pode assinar pré-contrato com outra equipe. Cédric, por exemplo, é outro caso. O lateral tem vínculo até 2027.

No SuperCT, estavam fazendo trabalhos em paralelo ao elenco, em horários diferentes. Agora, até o final da semana, devem cumprir cronogramas - que não foram detalhados -, em Cotia.

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