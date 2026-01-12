Crise nos bastidores e desempenho abaixo do esperado marcam início do São Paulo

O São Paulo vive um início de temporada complicado e terá de equilibrar os pratos para evitar que 2026 se transforme em um ano desastroso. Se os enredos apresentados nas primeiras semanas refletirem ao longo do calendário, o cenário para o Tricolor é preocupante.

Entre polêmicas dentro e fora das quatro linhas, uma série de desafios se impõe. Para Hernán Crespo, como o próprio afirmou recentemente, a principal missão é blindar o elenco de tudo o que acontece nos bastidores do clube. E, de fato, as últimas semanas foram extremamente agitadas no Morumbi.

Nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, o presidente Júlio Casares passará por um processo de votação no Conselho Deliberativo, que decidirá se ele será afastado ou não do cargo e se o pedido de impeachment terá prosseguimento. Paralelamente, denúncias investigadas pela Polícia Civil ganharam espaço nos principais noticiários do país, envolvendo a suspeita de exigência de dinheiro e valores milionários ligados ao caso.

Dentro de campo, apesar da postura recorrente de Crespo em tentar separar política e futebol, o que se viu neste domingo esteve longe de animar. O São Paulo apresentou um desempenho pouco convincente, com um time aparentemente desconcentrado e pouco presente em campo. O treinador optou por manter a mesma formação, sem grandes variações táticas em relação ao ano passado, novamente utilizando o sistema com três zagueiros.

Sem poder contar com peças importantes como Calleri e Enzo Díaz, o Tricolor ainda convive com limitações no elenco, mesmo com um departamento médico menos cheio. Como o próprio Crespo destacou em entrevistas pré-jogo, a equipe foi a campo com o que tinha de melhor à disposição. Ainda assim, o desempenho não se refletiu em resultado: derrota por 3 a 0 para o Mirassol, em um jogo sofrido e que pouco prometia.

Na coletiva de imprensa após a partida, Hernán Crespo foi bombardeado por perguntas sobre o momento do time e as polêmicas extracampo que têm afetado o clube, questionamentos que refletem a pressão crescente sobre o treinador e a necessidade urgente de respostas dentro e fora de campo, mesmo que ainda no começo do ano.

- O mesmo falo para o grupo inteiro, todos sabem. Os atletas têm que estar blindados, é um problema que deve ficar fora. É difícil? Muito difícil, mas a situação é essa. Já falei muitas vezes, preferia ter a idade para vir ao São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Estou aqui e vamos trabalhar para sair de uma situação muito difícil e delicada. O que podemos controlar é blindar e proteger o grupo de atletas que trabalha dia a dia para tentar fazer o melhor - destacou Crespo.

São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0 neste domingo (11) (Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

São Paulo grita por reação

O cenário exposto neste início de temporada indica quais tendem a ser os caminhos do São Paulo ao longo de 2026. Se no último ano o desafio era lidar com as frustrações dentro de campo e com um departamento médico sempre cheio, agora o principal obstáculo passa a ser a instabilidade política e a necessidade de contornar dificuldades fora das quatro linhas - que, querendo ou não, refletem dentro de campo também.

Isso afeta, por exemplo, as movimentações do São Paulo no mercado. Negociações e conversas estão travadas até a situação de sexta-feira ser resolvida, como o caso do interesse em Allan, do Flamengo.

O cenário indica que 2026 não será um ano simples para o Tricolor, percepção que também foi externada pelos próprios jogadores, como na entrevista concedida por Luciano após a partida.

Sobre o torcedor, eu vou ser sincero. A gente vai precisar muito da torcida, porque, como no ano passado, eu acho que este ano vai ser ainda mais difícil. Então eu peço para o nosso torcedor estar junto, porque com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser dura, e com o apoio do torcedor tudo fica melhor - foi sincero.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 15 de janeiro, quando enfrenta o São Bernardo, às 21h45, no Morumbis, em seu reencontro com a torcida.