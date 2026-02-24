Quanto custaria para o River Plate tirar Crespo do São Paulo? Veja o valor da multa
Técnico foi bastante citado na imprensa argentina
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal argentino "Olé" publicou o River Plate estaria interessado na contratação de Hernán Crespo, após a saída de Gallardo. Internamente, o São Paulo não foi consultado, mas entende que Crespo deve cumprir seu contrato até o final caso, de fato, exista proposta. O Lance! foi atrás para entender quanto, em um cenário no qual o River faça uma proposta oficial, seria para tirar o argentino do Tricolor.
Com contrato até 31 de dezembro de 2026, a multa de Crespo equivale a quatro meses de salário - o que ultrapassa os R$ 4 milhões. Enquanto isso, existiria ainda um valor de dois salários para sua comissão técnica. Ou seja, um cenário muito distante. O clube do Morumbis acredita que não existe nenhum risco a respeito.
A saída de Marcelo Gallardo foi comunicada ao River nesta segunda-feira (23). Na imprensa argentina, o nome de Crespo logo começou a circular, mas pelo lado da diretoria do São Paulo demonstra bastante confiança no trabalho de Hernán Crespo, segundo apurou o Lance!, e entende que ele é uma peça crucial para o momento do clube. Caso chegue alguma proposta, isso seria totalmente do lado do River.
Seu futuro não chegou a ser questionado nem durante a má fase que o clube atravessou neste início de temporada. Crespo teve uma passagem pelo River no passado e vive a sua segunda pelo Tricolor Paulista.
➡️ São Paulo tem baixa e dúvida na zaga para semifinal do Paulistão contra o Palmeiras
Com a vitória neste fim de semana em Bragança Paulista, o São Paulo garantiu vaga na fase semifinal do Paulistão e vai encarar o Palmeiras no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Pelo Brasileirão, no entanto, o próximo desafio do Tricolor será contra o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
+ Aposte na vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na semifinal do Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias