Empresário de Lucas Moura deixa recado polêmico nas redes sociais: 'Líder limitado'

Júnior Pedroso, empresário de jogadores do São Paulo como Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia, deu uma declaração polêmica nas redes sociais.

Ao que tudo indica, a postagem foi direcionada à gestão do clube. Na postagem, chegou a falar sobre "líder limitado" e "sobre aquele que não tem confiança no grupo", sem citar nomes.

Neste domingo, dia 11 de janeiro, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol em partida que marcou a estreia do Campeonato Paulista. Dos jogadores agenciados por Júnior, Lucas Moura e Ferreirinha entraram em campo no segundo tempo, enquanto Pablo Maia não entrou em campo. A hipótese é que a mensagem seria direcionada ao professor Hernán Crespo.

- Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros - escreveu Júnior nas redes sociais.

São Paulo vive momento político complicado

No dia 6 de janeiro, o presidente Julio Casares teria recebido cerca de R$ 1,5 milhão em depósitos em dinheiro em sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. As movimentações do presidente do São Paulo estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Além disso, a investigação também aponta que, no período entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, foram sacados R$ 11 milhões em espécie das contas do São Paulo, distribuídos em 35 operações. Casares foi eleito presidente no fim de 2020 e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021.

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, divulgou um novo edital para a reunião sobre a votação do impeachment de Julio Casares. Antes prevista para acontecer no dia 14 de janeiro, a reunião passará para sexta-feira, dia 16.

Havia um pedido para que a votação fosse feita online, protocolado pela oposição do Tricolor. Isso não foi acatado pelo presidente do Conselho. Por outras vias, um pedido feito pelo atual presidente, para que fosse exigido quórum qualificado de 75% dos membros do Conselho Deliberativo para a aprovação da medida entrou em vigência. Se assim feito, Casares é afastado.

O Lance! teve acesso ao edital e a todos os documentos envolvendo essas novas movimentações. De acordo com o informado, a reunião extraordinária para tratar do impeachment será realizada de forma presencial no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no estádio do Morumbis. No argumento, foi utilizado a justificativa de "ter o objetivo de garantir a segurança, o sigilo do voto secreto e a legitimidade do processo".