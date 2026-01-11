Ex-diretor do São Paulo é apontado em investigação após abertura de 15 empresas

Nelson Marques Ferreira, ex-diretor adjunto de futebol do São Paulo, foi apontado em investigação que está sendo conduzida pela polícia civil após uma série de polêmicas dentro do clube. A informação foi acessada pela reportagem do Fantástico, transmitida na noite deste domingo (11).

Conhecido como Nelsinho, o dirigente deixou seu cargo em novembro do último ano e está sendo investigado por ter aberto 15 empresas durante o período no qual ocupou esta função. Nelsinho assumiu junto com a primeira gestão de Julio Casares, em 2021.

Entre os assuntos tratados no inquérito, está o escândalo envolvendo a diretoria, devido às investigações em andamento que denunciam esquemas recentes no clube paulista, e os saques milionários das contas do clube foram abordados. A polícia quer entender se existe alguma ligação entre as empresas abertas e este suposto desvio de dinheiro.

– Nós recebemos uma denúncia, por meio dos Correios, dando conta de que havia uma série de desvios estruturados e sistemáticos no âmbito do São Paulo Futebol Clube e que havia dirigentes envolvidos, juntamente com empresas prestadoras de serviços, empresas ligadas a agenciamento de jogadores e esses dirigentes, citados pelo denunciante, teriam criados ou constituídos franquias em shopping centers de maneira oculta, então eles seriam sócios ocultos de algumas franquias - disse Tiago Correia, delegado que está conduzindo as investigações.

De acordo com as manifestações de Bruno Borragine, advogado do presidente Julio Casares, e de Pedro Ivo Gricoli Iokoi, advogado do São Paulo Futebol Clube, os saques seriam destinados para despesas do clube, como pagamentos de "bicho" e valores em caixa no dia dos jogos.

- É importante esclarecer à sociedade que o clube possui despesas que, em alguns casos, são quitadas em dinheiro em espécie. A logística envolve valores em caixa no dia dos jogos, mas o principal e mais volumoso exemplo é o pagamento de premiações, o chamado "bicho", que pode ser feito em dinheiro, especialmente em partidas de maior importância, como clássicos ou jogos decisivos. Esses valores pertencem ao São Paulo e são sacados pelo próprio clube para o pagamento de suas despesas. Todos os montantes retirados são integralmente contabilizados, com registro da finalidade e da forma de utilização - explicou Ivo Iokoi.

Os dados surgiram a partir da análise de relatórios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Governo Federal. O Lance! confirmou que os valores e informações citados pelo UOL constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Um dos dirigentes também citados no inquérito é Nelson Marques Ferreira, que se tornou diretor adjunto em 2021 e permaneceu no cargo até novembro do ano passado.

Em especial nos anos de 2022 e 2023, ele teria criado cerca de 15 franquias, estruturadas por meio de diferentes pessoas jurídicas, instaladas em shopping centers. A partir da identificação dessas franquias em um curto intervalo de tempo, a investigação foi ampliada para analisar possíveis irregularidades.

Posteriormente, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, passou a avaliar movimentações relacionadas ao próprio clube, que, em tese, figura como vítima. Informações das contas do São Paulo chegaram à Polícia, e os relatórios do Coaf apontaram a realização de 135 saques em dinheiro em espécie, entre 2021 e 2025, que somariam cerca de R$ 11 milhões. O Lance! apurou, quando o assunto começou a circular, que as movimentações despertaram atenção do Ministério Público e da Polícia.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo: conselho define nova data e detalhes da votação do impeachment de Casares

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, divulgou um novo edital para a reunião sobre a votação do impeachment de Julio Casares. Antes prevista para acontecer no dia 14 de janeiro, a reunião passará para sexta-feira, dia 16.

Havia um pedido para que a votação fosse feita online, protocolado pela oposição do Tricolor. Isso não foi acatado pelo presidente do Conselho. Por outras vias, um pedido feito pelo atual presidente, para que fosse exigido quórum qualificado de 75% dos membros do Conselho Deliberativo para a aprovação da medida entrou em vigência. Se assim feito, Casares é afastado.

O Lance! teve acesso ao edital e a todos os documentos envolvendo essas novas movimentações. De acordo com o informado, a reunião extraordinária para tratar do impeachment será realizada de forma presencial no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, no estádio do Morumbis. No argumento, foi utilizado a justificativa de "ter o objetivo de garantir a segurança, o sigilo do voto secreto e a legitimidade do processo".