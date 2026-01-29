Crespo exalta união do São Paulo, pede calma e recua em discurso sobre rebaixamento: 'Errei'

O técnico Hernán Crespo não poupou elogios ao São Paulo após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Morumbi, pela estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista buscou o resultado com gols de Luciano e Danielzinho e começou a competição com o pé direito.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador reconheceu a força do Flamengo, mas destacou principalmente a postura do elenco em um momento delicado do clube. O Tricolor enfrenta problemas políticos, atrasos no pagamento dos direitos de imagem dos jogadores e passa por um processo de impeachment do presidente Julio Casares há poucas semanas.

— Contra um time campeão do Brasil, da América, campeão de tudo, acho que o time se comportou bem. Lutou, brigou, jogou bola. E, num momento assim, complicado, conseguir uma virada contra um time como o Flamengo é uma demonstração de que o grupo está unido, tem caráter. Vai cometer erros como todo mundo, mas vai brigar — disse o treinador.

Na partida, o Tricolor atuou com três zagueiros: Arboleda, Alan Franco e Sabino. O treinador explicou a escolha por um esquema mais cauteloso diante da força ofensiva do adversário e destacou a necessidade de intensidade na marcação.



— Joguei contra o Flamengo. Vou deixar jogar? Deixar jogar Carrascal, Plata... já viu? Conseguiram um gol por mérito deles, não pela perseguição. Eu falei sempre. Não existe uma fórmula mágica para defender. Se você conhece, tudo fica mais fácil. Tentamos fazer o melhor possível, dentro das características. Acho que agressividade e a intensidade são fundamentais para o São Paulo. Quando jogamos com convicção, fica mais fácil — explicou o comandante.

Crespo também voltou a comentar sobre a possível do clube luta contra o rebaixamento. O assunto foi abordado pelo técnico na entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras, quando afirmou que o objetivo era "lutar por 45 pontos" no Brasileirão, declaração que evidenciou a preocupação com o desempenho neste início de competição. Desta vez, porém, o treinador tratou o tema com mais cautela.

— A gente, quando fala de São Paulo, é de coração. A minha ideia é proteger o grupo, o clube, cuidar e tentar manter o pé no chão para construir com calma, abaixando as expectativas. Eu sou ganhador, como o São Paulo. Eu tenho sangue, DNA, como jogador e treinador, vencedor. E o São Paulo é do mesmo jeito, mesmas expectativas. A ideia é construir com calma para voltar a conquistar títulos e voltar a ser o que o São Paulo merece. Talvez errei na comunicação, mas a ideia era essa — completou Crespo.

São Paulo saiu com a vitória no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O que vem pela frente?

O São Paulo retorna a campo neste sábado (31) para enfrentar o Santos, no Morumbis, em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada com torcida única do Tricolor e tem início marcado para 20h30.

