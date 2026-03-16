Líder do Brasileirão, São Paulo inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16), dia seguinte à vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, em Bragança Paulista, que confirmou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados em seis rodadas – é a melhor campanha do clube nesta altura do torneio em toda a história.

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Agora, o time comandado por Roger Machado, que tem duas vitórias em dois jogos no comando do Tricolor, se prepara para encarar o Atlético-MG, pela sétima rodada, marcado para às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (18), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os atletas que somaram maior minutagem no jogo de domingo (15) cumpriram o cronograma de recuperação, com exercícios na academia do SuperCT, enquanto ps demais foram ao gramado e realizaram um trabalho de mobilidade orientado pelos preparadores físicos.

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Na sequência, Roger Machado e seus auxiliares propuseram uma dinâmica de fundamentos técnicos, com movimentos coordenados de pressão, seguida de um enfrentamento de 11 contra 11 em uma área delimitada do gramado, com conceitos táticos.

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O próximo treinamento do Tricolor será realizado na tarde desta terça-feira (17), novamente no SuperCT. Após a atividade, a delegação parte para Belo Horizonte no avião fretado da Sideral e inicia a concentração para o jogo.

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