Palmeiras vence o São Paulo e assume a liderança provisória do Paulistão
Mauricio, Flaco López e Khellven anotaram os gols do Alviverde; Bobadilla descontou para os visitantes
O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado (24), na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Mauricio, Flaco López e Khellven marcaram os gols da equipe mandante, enquanto Bobadilla descontou para o Tricolor.
Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira assumiu provisoriamente a liderança da competição, com 12 pontos. O São Paulo, por sua vez, segue na décima quarta posição, uma à frente da zona de rebaixamento.
Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?
Os primeiros 45 minutos foram eletrizantes na Arena Barueri. Logo no início do clássico, Maurício recebeu com liberdade, finalizou sem chances para o goleiro Rafael e abriu o placar. Na sequência, Enzo Díaz acertou cruzamento preciso para Arboleda, que escorou para a área. Bobadilla venceu a disputa com a defesa alviverde e finalizou por entre as pernas de Carlos Miguel, que apenas acompanhou a bola entrar.
Após o empate, a equipe liderada por Crespo seguiu melhor no jogo e acumulou duas chances para virar o marcador. No entanto, foi o Palmeiras quem voltou a balançar as redes no Choque-Rei.
Ramón Sosa recuperou a posse de bola próximo à linha lateral e acionou Marlon Freitas, que deu sequência à jogada com Andreas Pereira, novidade na escalação do Palmeiras. O camisa 8 encontrou Flaco López entre as linhas, e o atacante finalizou de cavadinha para recolocar o Verdão em vantagem.
Os times alternaram ataques na reta final da primeira etapa, com Flaco López tendo a principal chance. O atacante argentino recebeu na entrada da área e finalizou colocado, mas a bola passou rente à trave direita do Tricolor.
Quem respira? Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Khellven iniciou a jogada. A bola caiu nos pés de Piquerez, que cruzou para a área defendida por Rafael. Flaco López escorou, e o lateral-direito apenas empurrou para o gol.
Com vantagem confortável, o Palmeiras administrou o ritmo do confronto, alternando entre manter a posse de bola e atacar com velocidade pelos lados do campo. Vitor Roque, que entrou no lugar de Flaco López aos 30 minutos, foi ovacionado pelo público presente na Arena Barueri e precisou de poucos toques para acertar um chute que passou rente à trave.
O São Paulo tentou uma blitz nos minutos finais, mas não conseguiu gerar grande perigo a Carlos Miguel, exceto por um cabeceio nos acréscimos. Placar final: 3 a 1 para o Palmeiras, agora líder provisório do Paulistão.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando visita o Atlético-MG, a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV. No mesmo dia, o São Paulo recebe o Flamengo, às 21h30, no Morumbis. Ambas as partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 X 1 SÃO PAULO
CAMPEONATO PAULISTA - 5ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan;
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima;
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto;
🟨 Cartões amarelos: Khellven e Bruno Fuchs (PAL); Calleri (SAO);
🟥 Cartões Vermelhos: -
⚽ Gols: Mauricio, Flaco López e Khellven (PAL); Bobadilla (SAO).
⚽ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez: Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emi Martínez) e Mauricio (Raphael Veiga); Allan (Felipe Anderson), Ramón Sosa (Luighi) e Flaco López (Vitor Roque)
SÃO PAULO (Técnico: Crespo)
Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano; Lucca (Ferreirinha) e Tapia (Calleria).
