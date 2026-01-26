Rafinha nega 'terra arrasada' no São Paulo e revela acordo com o elenco

O ex-lateral Rafinha, agora gerente esportivo do São Paulo, revelou a existência de um acordo entre o clube e os jogadores para a quitação de valores em atraso junto ao elenco.

O São Paulo enfrenta alguns meses de pendências financeiras, incluindo atrasos no pagamento de direitos de imagem. O assunto veio à tona durante a última entrevista coletiva do técnico Hernán Crespo, após a derrota no clássico contra o Palmeiras. De acordo com Rafinha, há um compromisso firmado para regularizar as dívidas.

— A primeira parte é colocar as coisas em dia como já está sendo feito, já fizeram acordo com os jogadores, então vão pagar o que tem de atrasado. O acordo está encaminhado, vai ser passado para os jogadores essa semana ainda — disse Rafinha em entrevista ao programa "Seleção Sportv".

Rafinha deve assumir o cargo deixado por Muricy Ramalho, que exercia a função com o título de coordenador. O dirigente pediu demissão no fim da última semana.

O presidente do São Paulo, Harry Massis, mantém uma boa relação com o ex-jogador e foi o responsável por conduzir sua chegada ao clube.

— O São Paulo tem que resgatar isso. Mas desse jeito, sem soberba, sem ficar achando que a história vai levar o São Paulo, não leva mais. Infelizmente, o São Paulo ficou parado. Eu estive lá três anos como atleta. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer — detalha.

— Vamos olhar para frente. O São Paulo é um clube gigante, foi muito feliz, era modelo. Ficou parado agora esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo. É um desafio muito grande na minha vida, espero poder ajudar da melhor forma, é um pé novo para mim, é novo para mim esse cara, mas vou me entregar, como eu sempre fiz — completou.

Rafinha trabalhava como comentarista (Foto: Reprodução)

Rafinha pelo São Paulo

Rafinha dividiu o vestiário com diversos jogadores do elenco atual, o que pode facilitar sua adaptação ao cargo. O ex-lateral integrou a campanha do título da Copa do Brasil de 2023 e encerrou a carreira como jogador em 2024.

Desde então, vinha atuando como comentarista esportivo em algumas emissoras, mas sempre manifestou o desejo de exercer uma função executiva dentro de um clube, intenção que já existia antes mesmo de sua aposentadoria.

