São Paulo e Lucas devem retomar conversas por renovação após a Copa do Mundo

O São Paulo tem interesse em estender o contrato com o meia-atacante Lucas Moura e já iniciou as conversas para tentar que o negócio seja sacramentado, no entanto, em comum acordo com o estafe do jogador, decidiram que o assunto deve ser retomado após a disputa da Copa do Mundo, que acontece no meio do ano. Vale lembrar que o contrato do camisa 7 se encerra no final do ano.

continua após a publicidade

➡️ Roger agradece apoio da torcida do São Paulo e mantém 'pés no chão' com liderança

Segundo informação divulgada pelo 'Ge', o jogador utilizará esse período até o Mundial para pensar sobre seu futuro, já que sofreu com lesões nos últimos meses, enquanto a diretoria do São Paulo precisa avaliar seu período financeiro antes de tomar decisões, já que Lucas Moura é quem tem o maior salário do atual elenco.

Caso opte por não permanecer no São Paulo, a tendência é que Lucas Moura tente continuar sua carreira no exterior. Lucas retornou ao clube em 2023 e é visto como um nome de liderança do elenco.

continua após a publicidade

– Tenho mais alguns aninhos para desfrutar do futebol, tenho lenha para queimar. É o último ano de contrato com o São Paulo e meu objetivo é aproveitar isso. Desfrutar cada treino, cada jogo e poder fechar com chave de ouro. O objetivo é conquistar um título – disse Lucas Moura, em fevereiro.

➡️ Calleri celebra vitória e boa fase do São Paulo na temporada: 'Normalmente a gente não virava'

Neste momento, o Tricolor é o líder do Brasileirão, com 16 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras. O São Paulo terá uma semana com dois jogos difíceis: o primeiro será contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o Alviverde, no Morumbis. Após os duelos, haverá pausa para a Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.