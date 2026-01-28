Torcida do São Paulo protesta contra Alisson com faixa no Morumbis

A torcida do São Paulo expôs uma faixa em frente ao estádio do Morumbis em tom de protesto contra Alisson. Em meio a negociações com o Corinthians, o jogador chegou a sinalizar ao Tricolor que não queria mais defender a equipe e já estaria frequentando o CT do rival antes mesmo de assinar contrato.

No entanto, a negociação enfrenta um impasse. Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão ao São Paulo pelo empréstimo. Durante o protesto, a faixa chamou Alisson de "traidor" e afirmou que o clube não precisaria do atleta.

São Paulo vive impasse envolvendo ida de Alisson para o Corinthians (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Entenda a polêmica com Alisson:

O valor funcionava como uma espécie de cláusula anti-calote imposta pela diretoria do São Paulo para a transferência do volante ao Corinthians pelo restante da temporada. Pelo acordo, o Timão ainda teria que pagar outros R$ 500 mil.

A negociação foi conduzida por Marcelo Paz e Rui Costa. Entretanto, a diretoria do Corinthians voltou atrás e desistiu de pagar o valor de 'entrada'. Internamente, há quem defenda que o Timão deva arcar somente com os salários do jogador.

O clube alvinegro teria que pagar mais R$ 1,5 milhão caso Alisson disputasse 25 jogos pelo Timão. O acordo também previa uma opção de contrato ao fim do empréstimo avaliada em 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). Além disso, a negociação presumia que o Corinthians desembolsasse R$ 2 milhões para escalar o volante em partidas contra o São Paulo.

