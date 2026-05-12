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Nova comissão de ética do São Paulo é definida; veja os nomes

Mudança foi oficializada nesta terça

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 12/05/2026
14:09
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Somente um membro da formação antiga segue (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
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A nova comissão de ética do São Paulo foi definida. Na manhã desta terça-feira, Olten Ayres - presidente do Conselho Deliberativo -, destituiu a que estava até então em exercício. A comissão antiga contava com Luiz Augusto Lia Braga, Antônio Maria Patiño Zorz, José Edgard Galvão Machado, Marcelo Felipe Nelli Soares e Milton Jose Neves Junior.

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Agora, a nova comissão de ética do São Paulo será formada por José Rubens Macedo Soares Sobrinho, Luiz Braga, Caio Forjaz, Carlos Sadi e Kalil Rocha Abdala. Luiz Braga é o único nome que já estava na antiga formação, tendo uma participação importante no processo que afastou Julio Casares do comando.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Entenda a mudança no São Paulo

No documento oficial sobre as mudanças, Olten afirma que todos os atos praticados até aqui pela comissão seguem válidos, incluindo o relatório emitido sobre seu afastamento provisório e demais processos em andamento. Ainda assim, justificou a decisão, alegando irregularidades na condução dos trabalhos e falta de imparcialidade por parte dos integrantes do órgão. A votação que definiria seu futuro foi cancelada nesta segunda.

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A votação, que aconteceria nesta terça, poderia resultar no afastamento do dirigente por 120 dias da presidência do órgão.

A sessão que analisaria o caso foi suspensa após o conselheiro Richard Magalhães, integrante do grupo político SOMOS, antigo MSP, formalizar um documento de suscitação de dúvida estatutária. No pedido, ele questiona a validade da votação com base no artigo do Estatuto utilizado para pautar a recomendação de afastamento feita pela Comissão de Ética.

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A solicitação foi acatada por João Farias, vice-presidente do Conselho Deliberativo, que informou que o tema será submetido à análise jurídica.

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