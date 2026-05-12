São Paulo encerra preparação para jogo contra o Juventude; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude em jogo que acontece nesta quarta-feira (13), pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. O time fez a última atividade no SuperCT antes de embarcar para Caxias do Sul.

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A preparação do Tricolor para o confronto em Caxias do Sul começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Em seguida, o elenco seguiu para o gramado, onde realizou o processo de aquecimento.

Depois desta etapa, os jogadores receberam as instruções táticas do técnico Roger Machado, que promoveu uma atividade de 11 contra 11.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no dia 21 de abril, no Morumbis, com gol de Luciano, o São Paulo joga pelo empate para avançar na competição nacional. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

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A delegação embarca nesta tarde para Porto Alegre em voo fretado e segue de ônibus para Caxias do Sul. O confronto será no Alfredo Jaconi.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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Veja a provável escalação do São Paulo

Diferente da estratégia utilizada na Copa Sul-Americana, com Roger Machado indo a campo com um elenco mais reserva, o técnico deve manter a premissa da força máxima. A ideia do técnico seria algo na mesma linha do visto contra o Corinthians - utilizando as principais peças do elenco na composição.

- A intenção é repetir a escalação nesses dois jogos importantes. A Copa do Brasil, além de ser um título importante, pode trazer uma premiação financeira importante - explicou Roger Machado.

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Uma possível escalação do São Paulo pode ser formada por Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.