Bobadilla é denunciado no STJD após gesto obsceno em clássico do São Paulo

Damián Bobadilla foi denunciado no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por conta do gesto que fez na comemoração do gol de Luciano, contra o Corinthians, no clássico do final de semana.

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No momento do jogo, Anderson Daronco foi acionado pelo VAR, mas não aplicou nenhum cartão ou punição porque Bobadilla não encostou nas regiões íntimas, como aconteceu em outros casos no passado.

O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo, no caso, trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Isso engloba provocações e gestos que podem ser considerados desrespeitosos.

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O julgamento será nesta quinta-feira. Se Bobadilla não for absolvido, a pena pode englobar uma suspensão de um a seis jogos.

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(Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Bobadilla fez gesto obsceno?

O primeiro tempo entre Corinthians e São Paulo foi marcado por uma série de confusões após o gol de Luciano, aos 40 minutos.

Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.

Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.

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Alguns jogadores relataram à arbitragem que Bobadilla, meia do São Paulo, teria feito um gesto obsceno durante a comemoração.



Uma situação semelhante já havia gerado repercussão no Corinthians nesta temporada, envolvendo nomes como Allan. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e poderia resultar em expulsão, mas Anderson Daronco optou por não punir o jogador. Com todos os episódios, a partida ficou paralisada por 12 minutos.