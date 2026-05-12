Presidente do Conselho destitui Comissão de Ética após votação cancelada

O presidente do Conselho do São Paulo destituiu todos os membros da Comissão de Ética. O Lance! recebeu o ato administrativo divulgado na manhã desta terça-feira (12).

continua após a publicidade

No documento, Olten afirma que todos os atos praticados até aqui pela comissão seguem válidos, incluindo o relatório emitido sobre seu afastamento provisório e demais processos em andamento. Ainda assim, justificou a decisão alegando irregularidades na condução dos trabalhos e falta de imparcialidade por parte dos integrantes do órgão. A votação que definiria seu futuro foi cancelada nesta segunda.

A votação, que aconteceria nesta terça, poderia resultar no afastamento do dirigente por 120 dias da presidência do órgão.

A sessão que analisaria o caso foi suspensa após o conselheiro Richard Magalhães, integrante do grupo político SOMOS, antigo MSP, formalizar um documento de suscitação de dúvida estatutária. No pedido, ele questiona a validade da votação com base no artigo do Estatuto utilizado para pautar a recomendação de afastamento feita pela Comissão de Ética.

continua após a publicidade

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

🏆 Aposte na vitória do São Paulo @2.00 contra o Juventude

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A solicitação foi acatada por João Farias, vice-presidente do Conselho Deliberativo, que informou que o tema será submetido à análise jurídica.

Olten se manifestou em nota oficial

O Lance! teve acesso à nota oficial publicada por Olten Ayres. Nela, citou episódios que, segundo ele, comprometeram a credibilidade da comissão, como manifestações públicas, vazamentos seletivos, antecipações de julgamento e conduções incompatíveis com o equilíbrio esperado de um órgão disciplinar.

continua após a publicidade

Olten também negou que a decisão tenha motivação pessoal, política ou eleitoral. Segundo o dirigente, a medida busca reconstruir a confiança interna, restabelecer a harmonia entre os poderes do clube e assegurar que futuras apurações ocorram com respeito ao devido processo legal, ampla defesa e independência.

Na manifestação, o dirigente ainda reafirmou que não será candidato em futuras eleições do São Paulo e declarou que agiu para evitar o aprofundamento de divisões internas em meio às discussões sobre possível reforma estatutária.

A comissão de ética tricolor estava avaliando a expulsão de outros nomes, como Julio Casares, ex-presidente, Antônio Donizete Gonçalves, ex-diretor social e Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol.

Veja a nota na íntegra

O Presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, Olten Ayres de Abreu Junior, comunica que, diante dos fatos ocorridos nos últimos meses envolvendo a condução de procedimentos disciplinares e a atuação da atual Comissão de Ética, deliberou pela reestruturação integral da referida comissão.

A decisão decorre da necessidade de preservação da credibilidade institucional, da imparcialidade dos processos internos e da confiança dos Conselheiros e da comunidade são-paulina nos ritos estatutários do Clube.

Ao longo das recentes apurações, verificaram-se episódios que comprometeram a necessária percepção de isenção, inclusive com manifestações públicas, vazamentos seletivos, antecipações de julgamento e conduções incompatíveis com o ambiente de equilíbrio e serenidade que se espera de um órgão dessa natureza.

Não se trata de perseguição, revanchismo ou qualquer medida de caráter pessoal. Trata-se, exclusivamente, de uma decisão administrativa e institucional voltada à reconstrução da confiança, ao restabelecimento da harmonia entre os poderes do Clube e à garantia de que futuras apurações ocorram com absoluto respeito ao devido rito, à ampla defesa e à independência.

O Presidente também reafirma, de forma clara e definitiva, que não será candidato em futuras eleições do São Paulo Futebol Clube. A medida ora adotada não possui qualquer motivação eleitoral ou projeto de poder.

Ao contrário: o cenário criado após o início das discussões sobre a possibilidade de uma reforma estatutária, somado à condução política observada em determinados episódios, acabou impondo à Presidência do Conselho a responsabilidade de agir institucionalmente para impedir o aprofundamento de divisões internas e preservar a legitimidade dos órgãos do Clube.

O São Paulo Futebol Clube precisa de estabilidade, responsabilidade e respeito às suas instituições. E é com esse espírito que as medidas serão conduzidas.