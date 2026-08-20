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CBF reconhece erro de arbitragem em jogo do São Paulo

Jogador também reclamou do lance após a partida

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/08/2026 14:29
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Calleri com a camisa do São Paulo
Calleri foi derrubado na área durante a partida (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

A CBF reconheceu um erro de arbitragem na última rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, o Tricolor deveria ter tido um pênalti marcado aos 38 minutos do segundo tempo, quando Calleri foi derrubado por Keno dentro da área. O caso foi atestado pela própria ouvidoria de arbitragem da Confederação. Calleri chegou a reclamar do lance publicamente.

- Pênalti claro. Eu pego a bola e o cara chuta meu pé. Tem VAR, um monte de coisa. Não dá para omitir uma coisa dessa. Foi um pênalti claríssimo - desabafou o argentino em entrevista ao SporTV.

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O São Paulo havia encaminhado um ofício à CBF após a partida para questionar a decisão da árbitra Charly Wendy Straub Deretti. Na análise do lance, a Ouvidoria apontou que Keno atingiu a perna de Calleri depois de o atacante são-paulino chegar primeiro à bola. Por isso, a penalidade deveria ter sido assinalada. O VAR, porém, não recomendou a revisão do lance, e a partida seguiu normalmente.

Calleri pelo São Paulo
Calleri reclamou do lance durante o jogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Situação do São Paulo se complica no Brasileiro

Com o empate, o São Paulo chegou a nove jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa a 13ª posição, com 27 pontos.

Classificados para a próxima fase da Copa Sul-Americana após eliminar o Bolívar no Morumbis, durante a semana, Dorival Júnior destacou a necessidade de virar a chave e voltar a olhar para os pontos corridos, com a tabela preocupando.

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- Em um outro momento, víamos uma partida como essa dentro de uma Libertadores. Hoje, vemos várias dessas equipes que foram campeãs na Libertadores disputando um torneio que tem se tornando cada vez mais complicado, com times que alternam, ora Libertadores, ora Sul-Americana. Temos que ter essa consciência. O mais importante é pensar na Chapecoense. Essa partida só será daqui 25, 30 dias, então nossa preocupação tem que ser o Campeonato Brasileiro. Nossa total atenção será na Chapecoense, Bragantino, Atlético-MG, e depois buscarmos os melhores resultados possíveis - disse Dorival na última coletiva.

O próximo compromisso será neste domingo, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para 18h30.

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