Atacante do São Paulo diz o que é preciso fazer para dar tranquilidade a Roger Machado

Venceu, mas não convenceu. Apesar de ter batido o Juventude na estreia da Copa do Brasil, por 1 a 0, no Morumbis, o técnico do São Paulo, Roger Machado, não vive um bom momento com os torcedores. O Tricolor perdeu muitas chances de terminar o duelo com um placar mais elástico, já que jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais e ainda Calleri perdeu um pênalti no final.

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Para o atacante Luciano, um dos defensores do treinador, o elenco precisa mostrar mais resultados e não apenas vencer, mas mostrar que pode atuar bem e evitar perder gols como vem acontecendo.

- A gente precisa ganhar. Se a gente estiver ganhando, a torcida acaba esquecendo de vaiar e de cobrar o treinador. Só a vitória. A gente precisa de uma vitória convincente, de um jogo, talvez sábado (contra o Mirassol), mais sólido para o treinador ir conseguindo reverter essa situação - disse o atacante Luciano.

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- Já passei e passo por isso, mas sigo trabalhando com minha família do meu lado, meus companheiros, e espero que o treinador passe por isso também - finalizou o jogador, na zona mista, após a vitória magra sobre o Juventude.

Antes de a bola rolar na partida desta terça-feira (21), Roger Machado e Rui Costa foram alvos de protestos no Estádio do Morumbis. Em todos os jogos, a escalação é divulgada nos painéis do estádio. Os nomes dos jogadores foram acompanhados de cantos de apoio por parte da torcida, mas na vez de Roger Machado, que aparece sempre por último, fortes vaias ecoaram por todos os setores do estádio.

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Minutos antes do jogo, foi a vez de Rui Costa ser alvo, principalmente do setor onde ficam as organizadas. Xingamentos acompanharam o nome do diretor, que também sido alvo de pressão por parte dos torcedores do São Paulo.

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Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress

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