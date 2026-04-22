Rafael se manifesta sobre pressão de Roger Machado no São Paulo

Rafael, uma das figuras de liderança do elenco do São Paulo, se manifestou sobre a pressão que o técnico está sofrendo por parte da torcida. Mesmo com a vitória contra o Juventude, por 1 a 0, o estádio do Morumbis foi tomado por vaias nas arquibancadas - todas direcionadas ao técnico e a Rui Costa, diretor do clube.

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- A gente sempre compreende o torcedor. Eu acho que hoje talvez a chateação do torcedor seja a mesma que a gente de ter feito bom jogo, ter produzido e de não ter levado o placar que talvez a gente merecia ter saído de campo. Acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom, a gente não sofreu praticamente nenhum ataque do Juventude, tivemos o gol do Luciano e mais 2/3 bolas pra fazer o gol. No 2º tempo, nós voltamos também muito bem. Com a expulsão do Diogo Barbosa, com um a mais, a gente ficou o tempo inteiro em cima. Acaba que a ansiedade até nossa também acaba acontecendo, por querer fazer mais gols e o time do Juventude se fechou completamente, então fica difícil criar os espaços - disse Rafael.

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(Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

O time tem a vantagem de um gol para enfrentar a equipe no jogo de volta, que acontece em Caxias do Sul em maio. Porém, Rafael alegou que entende que o resultado poderia ter sido melhor.

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- Então, eu acho que a gente sai com aquele gosto de poderia ter sido um placar melhor, sai de campo um pouco chateado porque a gente produziu pra ter saído com o resultado melhor, mas futebol tem dessas coisas. Hoje, a gente produziu pra sair talvez de 4/5 gols ali, mas fizemos só um… faz parte. Nós temos total condições de buscar nos próximos 90 minutos fora de casa fazer mais um bom jogo e buscar a classificação - completou.