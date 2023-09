Não só isso: Dorival afirmou que ainda está tentando entender as causas da má fase do time no Brasileirão - são sete jogos sem vitórias. Com uma decisão batendo à porta, a última coisa que o são-paulino gostaria de ouvir é uma frase que deixa em dúvida a capacidade do treinador em analisar e corrigir os problemas do time - cá entre nós, torcedor: Dorival já mostrou ao longo desta temporada que é capaz disso, como fez nas viradas diante de San Lorenzo e Corinthians, por Sul-Americana e Copa do Brasil respectivamente.