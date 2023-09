Diego Costa foi titular na zaga nesta quarta-feira (13) ao lado de Beraldo. A Cria de Cotia assumiu o lugar de Arboleda, que foi desfalque contra o Internacional por conta da sua convocação pela seleção do Equador. Pensando na decisão de domingo (17), o setor defensivo tricolor ainda não está definido, muito pela dúvida se o equatoriano estará apto para jogar, por conta do incômodo na coxa que sentiu durante o amistoso do Equador contra o Uruguai, no qual deixou a partida de maca.